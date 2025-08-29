fechar
Podcast | Notícia

DEBATE DA SUPER MANHÃ: FEIRA DE IMÓVEIS MORAR BEM

Por Rádio Jornal Publicado em 29/08/2025 às 12:29
Debate da Super Manh&atilde;
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

Debate da Super Manhã: Com valores de R$ 190 a R$ 255 mil reais e subsídios de até R$ 55 mil reais, a 'Feira de Imóveis Morar Bem' oferta mais de 6 mil imóveis nos principais municípios do Grande Recife. O debate de hoje é direto do Shopping Center Recife, Boa Viagem, local que recebe até o próximo domingo (31) mais uma edição da 'Feira de Imóveis Morar Bem'.

No debate desta sexta-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a oferta de casas e apartamentos , os subsídios dos governos federal e estadual e a expectativa do setor imobiliário.

Participam o superintendente executivo de Habitação da Caixa, João Victor de Oliveira, a diretora de Politicas Habitacionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH PE), Érika Lócio, e o presidente da ADEMI-PE, Rafael Tenório.

Leia também

DESEMPREGO EM PERNAMBUCO

DESEMPREGO EM PERNAMBUCO
A POLÍTICA EM PERNAMBUCO

A POLÍTICA EM PERNAMBUCO

Compartilhe

Tags