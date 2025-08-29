DEBATE DA SUPER MANHÃ: FEIRA DE IMÓVEIS MORAR BEM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Debate da Super Manhã: Com valores de R$ 190 a R$ 255 mil reais e subsídios de até R$ 55 mil reais, a 'Feira de Imóveis Morar Bem' oferta mais de 6 mil imóveis nos principais municípios do Grande Recife. O debate de hoje é direto do Shopping Center Recife, Boa Viagem, local que recebe até o próximo domingo (31) mais uma edição da 'Feira de Imóveis Morar Bem'.

No debate desta sexta-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a oferta de casas e apartamentos , os subsídios dos governos federal e estadual e a expectativa do setor imobiliário.

Participam o superintendente executivo de Habitação da Caixa, João Victor de Oliveira, a diretora de Politicas Habitacionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH PE), Érika Lócio, e o presidente da ADEMI-PE, Rafael Tenório.