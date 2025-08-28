fechar
Podcast | Notícia

DESEMPREGO EM PERNAMBUCO

Por Rádio Jornal Publicado em 28/08/2025 às 12:09
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: Quando o assunto é desemprego, Pernambuco lidera com a maior taxa do Brasil, 10,4%. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)do IBGE, divulgada no último 15 de agosto. No segundo trimestre de 2025, O índice nacional atingiu 5,8%, o menor desde o início da série histórica em 2012.

No debate desta quinta-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o desemprego no estado, os números apresentados pelas frentes institucionais, a taxa de desocupação e os postos de trabalho.//

Participam o doutor em Economia, professor titular da UFPE, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá, o sociólogo, José Arlindo, e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.

 

Leia também

A POLÍTICA EM PERNAMBUCO

A POLÍTICA EM PERNAMBUCO
Desemprego estrutural de Pernambuco põe na conta de Raquel Lyra mais um desafio para suas entregas até 2026
Coluna JC Negócios

Desemprego estrutural de Pernambuco põe na conta de Raquel Lyra mais um desafio para suas entregas até 2026

Compartilhe

Tags