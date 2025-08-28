DESEMPREGO EM PERNAMBUCO
Debate da Super Manhã: Quando o assunto é desemprego, Pernambuco lidera com a maior taxa do Brasil, 10,4%. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)do IBGE, divulgada no último 15 de agosto. No segundo trimestre de 2025, O índice nacional atingiu 5,8%, o menor desde o início da série histórica em 2012.
No debate desta quinta-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o desemprego no estado, os números apresentados pelas frentes institucionais, a taxa de desocupação e os postos de trabalho.//
Participam o doutor em Economia, professor titular da UFPE, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá, o sociólogo, José Arlindo, e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.