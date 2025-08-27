A POLÍTICA EM PERNAMBUCO
Debate da Super Manhã: Pesquisa da consultoria Quaest, divulgada na última sexta-feira (22) mostra que o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), é o favorito para assumir o governo de Pernambuco, com 55% das intenções de voto. Ele deve ser adversário da atual governadora, Raquel Lyra (PSD), que aparece na pesquisa com 24% das intenções para as Eleições 2026.
No debate desta quarta-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a política em Pernambuco, a disputa pelo governo do estado, a polarização e as partidárias, o resultado das pesquisas e os preparativos para Eleições do ano que vem.
Participam o cientista político e advogado especialista em Direito Político, Felipe Ferreira Lima, e o cientista político e professor universitário, Hely Ferreira, e sociólogo e pesquisador, MaurícioGarcia.