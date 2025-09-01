fechar
Podcast | Notícia

DEBATE DA SUPER MANHÃ: REDE SOLIDÁRIA DE ALIMENTO

Por Rádio Jornal Publicado em 01/09/2025 às 12:36
Debate da Super Manhã: Iniciativa que une pessoas, comércios, agricultores e instituições em uma corrente do bem, levando comida a quem mais precisa. Assim é a Rede Solidária de Alimentos que tem como proposta combater a fome e a insegurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade.

No debate desta segunda-feira (1º), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar saber sobre a Agricultura familiar, a Cozinha Solidária e o Banco de Alimentos e como essa ações chegam milhares de pessoas em todo o Brasil.

Participam o superintendente do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Pernambuco, Caetano de Carli, a Gerente do Banco SESC Mesa Brasil em Pernambuco, Isolda Braga, e o superintendente substituto da Conab em Pernambuco, Carlos Madson César da Silva.

