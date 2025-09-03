fechar
Podcast | Notícia

DEBATE DA SUPER MANHÃ: DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO

Por Rádio Jornal Publicado em 03/09/2025 às 12:56
Debate da Super Manhã: Mostrar as potencialidades do Semiárido do estado como promoção de desenvolvimento da Região Nordeste. Esse é o objetivo do Seminário Desenvolvimento do Semiárido Pernambucano que acontece nesta quinta-feira (4) com entrada gratuita.

No debate desta quarta-feira (3), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o desenvolvimento sustentável e a energias renováveis da região e os impactos da educação e qualificação das Engenharias, Agronomia e Geociências.

Participam o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PE). Adriano Lucena, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, e o ex-deputado federal, Danilo Cabral.

