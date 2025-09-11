fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: saiba quais assuntos de Sociologia podem cair na prova

Embora represente entre quatro a cinco questões por edição, o peso da sociologia na prova do Enem pode ser decisivo na nota final

Por Aisha Vitória Publicado em 11/09/2025 às 17:58
Enem 2025: saiba quais assuntos de Sociologia podem cair na prova
GUGA MATOS/JC IMAGEM

A sociologia é uma das matérias que integram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dentro da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Embora represente, em média, quatro a cinco questões por edição, o peso da disciplina pode ser decisivo na nota final e, consequentemente, no acesso a bolsas e vagas nas universidades.

A prova exige do estudante não apenas o conhecimento conceitual padrão, mas também uma leitura interdisciplinar, conectando conteúdos de história e geografia.

Normalmente essas questões partem de situações contemporâneas, mas exigem que o candidato dialogue com os clássicos da sociologia.

Principais temas cobrados

Os assuntos mais recorrentes na prova de sociologia incluem:

  • Cultura e identidade: valores, símbolos e práticas que moldam grupos sociais;
  • Estratificação social e desigualdade: diferenças de classe e status;
  • Movimentos sociais: lutas por mudanças políticas, sociais e culturais;
  • Trabalho e organização social: divisão do trabalho e transformações nas dinâmicas laborais;
  • Poder e Estado: estruturas de autoridade e controle social;
  • Diversidade e gênero: lutas por igualdade e reconhecimento;
  • Raça e etnia: impactos históricos e contemporâneos da exclusão e resistência;
  • Globalização e sociedade da informação: interdependência global e papel das tecnologias.

Dicas de preparação

Uma das dicas mais usadas para se preparar para a prova de sociologia é focar na interpretação crítica dos textos.

Assim como sociologia e as demais disciplinas, a redação do Enem frequentemente aborda fenômenos sociais do Brasil, exigindo repertório consistente em cidadania, democracia e direitos humanos.

Entre as recomendações estão:

  • Revisar conceitos de sociólogos brasileiros como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda;
  • Atentar-se a temas contemporâneos como raça, gênero, trabalho, religiosidade e inteligência artificial;
  • Intensificar revisões a partir de setembro, com foco em resolução de questões;
  • Justificar alternativas durante os treinos, identificando erros e distratores;
  • Utilizar repertório sociológico na redação, de acordo com o tema proposto.

O que pode cair em 2025

É provável que três temas ganhem destaque na edição deste ano:

  • Onda conservadora: fortalecimento de discursos contrários a políticas de diversidade;
  • Novas dinâmicas do trabalho: aumento da informalidade, contratos temporários e impacto no futuro da aposentadoria;
  • Novas gerações: comportamento dos nativos digitais e choques de valores entre gerações.

