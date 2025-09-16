Enem 2025: saiba quais são os cursos mais concorridos na Universidade Federal de Minas Gerais
Medicina, direito e engenharia seguem entre os cursos mais disputados na UFMG, com notas de corte elevadas e grande número de candidatos por vaga
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do país, reconhecida pela excelência acadêmica e pela forte tradição em pesquisa.
Com sede em Belo Horizonte, a UFMG atrai milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo uma das universidades mais concorridas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Em 2025, Medicina mais uma vez liderou a concorrência, mas outros cursos também registraram notas de corte altas. Para quem pretende disputar uma vaga em 2026, conhecer essas tendências pode ajudar na definição da estratégia de estudo e escolha de carreira.
Maiores notas de corte na UFMG em 2025
Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.
- Medicina (Campus Saúde/Belo Horizonte) - 812,80
- Engenharia aeroespacial(Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 790,52
- Ciência da Computação (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 789,08
- Ciência de Dados (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 769,72
- Direito (Faculdade de Direito/Belo Horizonte) - 769,48
- Engenharia Química (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 764,82
- Sistemas de Informação (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,96
- Engenharia Mecânica (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,86
- Biomedicina (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,06
- Arquitetura e Urbanismo (Escola de Arquitetura/Belo Horizonte) - 759,14