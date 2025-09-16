fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: saiba quais são os cursos mais concorridos na Universidade Federal de Minas Gerais

Medicina, direito e engenharia seguem entre os cursos mais disputados na UFMG, com notas de corte elevadas e grande número de candidatos por vaga

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/09/2025 às 14:15
Campus da UFMG
Campus da UFMG - Lucas Braga/UFMG

Clique aqui e escute a matéria

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do país, reconhecida pela excelência acadêmica e pela forte tradição em pesquisa.

Com sede em Belo Horizonte, a UFMG atrai milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo uma das universidades mais concorridas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Em 2025, Medicina mais uma vez liderou a concorrência, mas outros cursos também registraram notas de corte altas. Para quem pretende disputar uma vaga em 2026, conhecer essas tendências pode ajudar na definição da estratégia de estudo e escolha de carreira.

Leia Também

Maiores notas de corte na UFMG em 2025

Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.

  1. Medicina (Campus Saúde/Belo Horizonte) - 812,80
  2. Engenharia aeroespacial(Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 790,52
  3. Ciência da Computação (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 789,08
  4. Ciência de Dados (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 769,72
  5. Direito (Faculdade de Direito/Belo Horizonte) - 769,48
  6. Engenharia Química (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 764,82
  7. Sistemas de Informação (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,96
  8. Engenharia Mecânica (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,86
  9. Biomedicina (Campus Pampulha/Belo Horizonte) - 761,06
  10. Arquitetura e Urbanismo (Escola de Arquitetura/Belo Horizonte) - 759,14

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Enem 2025: nutricionista dá dicas do que comer durante a prova
ALIMENTAÇÃO

Enem 2025: nutricionista dá dicas do que comer durante a prova
Enem 2025: saiba que objetos não podem ser utilizados durante a prova
VESTIBULAR

Enem 2025: saiba que objetos não podem ser utilizados durante a prova

Compartilhe

Tags