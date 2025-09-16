Enem 2025: saiba quais são os cursos mais concorridos na Universidade Federal do ABC
Cursos de ciência e tecnologia e ciências humanas estão entre os mais concorridos da UFABC, instituição jovem e em expansão
Clique aqui e escute a matéria
A Universidade Federal do ABC (UFABC) é uma das instituições mais novas do sistema federal de ensino, mas já conquistou relevância no cenário acadêmico brasileiro.
Criada em 2005, a universidade é reconhecida por seu modelo inovador de ensino interdisciplinar e pela forte ênfase em pesquisa e tecnologia, o que atrai milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Mesmo com menos tempo de tradição em comparação a outras universidades federais, a UFABC registra alta concorrência em alguns de seus cursos.
Áreas como ciência e tecnologia e humanidades figuram entre as mais disputadas, refletindo tanto a vocação da instituição para as ciências exatas quanto o interesse crescente dos estudantes em carreiras ligadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Para quem deseja ingressar em 2025, acompanhar essas tendências é essencial.
Maiores notas de corte na UFABC em 2025
Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.
- Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus Santo André - SP) - 728,77
- Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus São Bernardo do Campo - SP) - 727,67
- Interdisciplinar em Ciências e Humanidades (Campus São Bernardo do Campo - SP) - 721,05
- Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus Santo André - SP) - 710,77
- Interdisciplinar em Ciências e Humanidades(Campus São Bernardo do Campo - SP) - 710,53
- Interdisciplinar em Ciências Humanas (bacharelado e licenciatura) (Campus São Bernardo do Campo - SP) - 701,26
- Interdisciplinar em Ciências Naturais e Exatas (Campus Santo André - SP) - 685,50