Enem 2025: saiba quais são os cursos mais concorridos na Universidade Federal do ABC

Cursos de ciência e tecnologia e ciências humanas estão entre os mais concorridos da UFABC, instituição jovem e em expansão

A Universidade Federal do ABC (UFABC) é uma das instituições mais novas do sistema federal de ensino, mas já conquistou relevância no cenário acadêmico brasileiro.

Criada em 2005, a universidade é reconhecida por seu modelo inovador de ensino interdisciplinar e pela forte ênfase em pesquisa e tecnologia, o que atrai milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Mesmo com menos tempo de tradição em comparação a outras universidades federais, a UFABC registra alta concorrência em alguns de seus cursos.

Áreas como ciência e tecnologia e humanidades figuram entre as mais disputadas, refletindo tanto a vocação da instituição para as ciências exatas quanto o interesse crescente dos estudantes em carreiras ligadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Para quem deseja ingressar em 2025, acompanhar essas tendências é essencial.

Maiores notas de corte na UFABC em 2025

Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.