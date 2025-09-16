fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: saiba quais são os cursos mais concorridos na Universidade Federal do ABC

Cursos de ciência e tecnologia e ciências humanas estão entre os mais concorridos da UFABC, instituição jovem e em expansão

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/09/2025 às 15:28
Universidade Federal do ABC, no estado de São Paulo
Universidade Federal do ABC, no estado de São Paulo - UFABC

A Universidade Federal do ABC (UFABC) é uma das instituições mais novas do sistema federal de ensino, mas já conquistou relevância no cenário acadêmico brasileiro.

Criada em 2005, a universidade é reconhecida por seu modelo inovador de ensino interdisciplinar e pela forte ênfase em pesquisa e tecnologia, o que atrai milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Mesmo com menos tempo de tradição em comparação a outras universidades federais, a UFABC registra alta concorrência em alguns de seus cursos.

Áreas como ciência e tecnologia e humanidades figuram entre as mais disputadas, refletindo tanto a vocação da instituição para as ciências exatas quanto o interesse crescente dos estudantes em carreiras ligadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Para quem deseja ingressar em 2025, acompanhar essas tendências é essencial.

Maiores notas de corte na UFABC em 2025

Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.

  1. Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus Santo André - SP) - 728,77
  2. Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus São Bernardo do Campo - SP) - 727,67
  3. Interdisciplinar em Ciências e Humanidades (Campus São Bernardo do Campo - SP) - 721,05
  4. Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia(Campus Santo André - SP) - 710,77
  5. Interdisciplinar em Ciências e Humanidades(Campus São Bernardo do Campo - SP) - 710,53
  6. Interdisciplinar em Ciências Humanas (bacharelado e licenciatura) (Campus São Bernardo do Campo - SP) - 701,26
  7. Interdisciplinar em Ciências Naturais e Exatas (Campus Santo André - SP) - 685,50

