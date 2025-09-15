fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: nutricionista dá dicas do que comer durante a prova

Alimentação equilibrada ajuda a manter energia, foco e concentração no dia do exame; veja o que levar e o que evitar

Por Maria Clara Trajano Publicado em 15/09/2025 às 14:08
Alimentação bem planejada pode ser aliada aos estudos
Alimentação bem planejada pode ser aliada aos estudos

Manter uma boa alimentação é essencial para garantir energia e concentração durante as longas horas de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para ajudar os candidatos, a nutricionista Gesika Assunção, professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, compartilhou orientações práticas sobre quais alimentos levar e o que evitar no dia do exame.

Alimentos indicados para lanchar no Enem

Segundo a especialista, os melhores lanches são leves, nutritivos e de fácil consumo, ajudando a manter a glicemia estável e a saciedade ao longo da prova. Entre as opções estão:

  • Frutas frescas: banana, maçã, uva e tangerina, de preferência já cortadas e armazenadas em potinhos. “Elas são fontes naturais de energia e fibras, ajudando a manter a glicemia estável”, explica;
  • Oleaginosas: castanhas, nozes e amêndoas, que fornecem gorduras boas e prolongam a sensação de saciedade;
  • Barrinhas de cereal ou nuts: práticas, mas devem ter rótulos conferidos para evitar excesso de açúcar;
  • Sanduíches naturais simples: preparados com pão integral, queijo branco e peito de peru, para quem sente mais fome;
  • Água: a hidratação é indispensável, por isso é fundamental levar uma garrafinha.

O que evitar no dia da prova

Alguns alimentos podem atrapalhar o desempenho e devem ser deixados de lado no Enem:

  • Doces e chocolates em excesso: causam picos de energia seguidos de queda de glicemia, resultando em cansaço;
  • Frituras e salgadinhos: ricos em gordura, podem gerar sonolência e desconforto;
  • Energéticos e excesso de café: aumentam a ansiedade e aceleram os batimentos cardíacos.

Dicas práticas para antes e durante o Enem

Além de escolher os alimentos certos, algumas estratégias ajudam a evitar imprevistos no dia do exame.

“Teste todos os alimentos com antecedência e evite experimentar algo novo, para não correr o risco de desconfortos digestivos”, sugere.

  • Teste os alimentos com antecedência para evitar desconfortos digestivos;
  • Prefira pequenas porções já separadas em potinhos ou saquinhos, fáceis de consumir;
  • Faça um bom café da manhã e opte por um almoço leve e equilibrado;
  • Evite jejum prolongado para não comprometer a energia e a concentração;
  • Escolha lanches que não façam sujeira, garantindo praticidade e tranquilidade na sala de prova.

