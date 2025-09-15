Enem 2025: nutricionista dá dicas do que comer durante a prova
Alimentação equilibrada ajuda a manter energia, foco e concentração no dia do exame; veja o que levar e o que evitar
Manter uma boa alimentação é essencial para garantir energia e concentração durante as longas horas de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para ajudar os candidatos, a nutricionista Gesika Assunção, professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, compartilhou orientações práticas sobre quais alimentos levar e o que evitar no dia do exame.
Alimentos indicados para lanchar no Enem
Segundo a especialista, os melhores lanches são leves, nutritivos e de fácil consumo, ajudando a manter a glicemia estável e a saciedade ao longo da prova. Entre as opções estão:
- Frutas frescas: banana, maçã, uva e tangerina, de preferência já cortadas e armazenadas em potinhos. “Elas são fontes naturais de energia e fibras, ajudando a manter a glicemia estável”, explica;
- Oleaginosas: castanhas, nozes e amêndoas, que fornecem gorduras boas e prolongam a sensação de saciedade;
- Barrinhas de cereal ou nuts: práticas, mas devem ter rótulos conferidos para evitar excesso de açúcar;
- Sanduíches naturais simples: preparados com pão integral, queijo branco e peito de peru, para quem sente mais fome;
- Água: a hidratação é indispensável, por isso é fundamental levar uma garrafinha.
O que evitar no dia da prova
Alguns alimentos podem atrapalhar o desempenho e devem ser deixados de lado no Enem:
- Doces e chocolates em excesso: causam picos de energia seguidos de queda de glicemia, resultando em cansaço;
- Frituras e salgadinhos: ricos em gordura, podem gerar sonolência e desconforto;
- Energéticos e excesso de café: aumentam a ansiedade e aceleram os batimentos cardíacos.
Dicas práticas para antes e durante o Enem
Além de escolher os alimentos certos, algumas estratégias ajudam a evitar imprevistos no dia do exame.
“Teste todos os alimentos com antecedência e evite experimentar algo novo, para não correr o risco de desconfortos digestivos”, sugere.
- Teste os alimentos com antecedência para evitar desconfortos digestivos;
- Prefira pequenas porções já separadas em potinhos ou saquinhos, fáceis de consumir;
- Faça um bom café da manhã e opte por um almoço leve e equilibrado;
- Evite jejum prolongado para não comprometer a energia e a concentração;
- Escolha lanches que não façam sujeira, garantindo praticidade e tranquilidade na sala de prova.