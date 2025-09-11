fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: saiba que objetos não podem ser utilizados durante a prova

Objetos eletrônicos, materiais impressos e itens não permitidos podem levar à eliminação do candidato durante a aplicação do Enem

Por Maria Clara Trajano Publicado em 11/09/2025 às 13:54
Prova do Enem
Prova do Enem - NE10

Clique aqui e escute a matéria

Participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige não apenas conhecimento, mas também atenção às regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o dia da prova.

Muitos candidatos acabam se confundindo sobre o que é permitido ou proibido dentro da sala, e esse detalhe pode comprometer toda a participação no exame.

O edital do Enem 2025 determina claramente quais objetos não podem ser levados ou utilizados nos locais de aplicação. O descumprimento dessas regras resulta em eliminação imediata, por isso, é fundamental revisar a lista de proibições antes de sair de casa.

Leia Também

Itens eletrônicos proibidos no Enem

De acordo com o Inep, qualquer equipamento eletrônico é vetado durante a prova. Entre os principais estão:

  • Celulares e smartphones;
  • Relógios de qualquer tipo, incluindo digitais e inteligentes;
  • Calculadoras;
  • Tablets, fones de ouvido e dispositivos eletrônicos em geral.

Todos esses objetos devem ser desligados e guardados no porta-objetos fornecido pelo aplicador de provas.

Materiais impressos e anotações

Outro ponto importante é que o candidato não pode entrar na sala com papéis avulsos, livros, anotações, manuais, impressos ou qualquer material de estudo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Rascunhos só podem ser feitos no próprio caderno de questões, que será entregue pelo aplicador.

Alimentos e outros objetos

Alimentos e bebidas são permitidos, mas devem estar em embalagens transparentes.

Já objetos como bonés, óculos escuros, chapéus e similares não podem ser usados durante a prova. Também não é permitido portar armas, mesmo com porte legal.

Documento obrigatório

Vale lembrar que o candidato deve levar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica preta de tubo transparente. Qualquer outro item não previsto no edital pode ser questionado e levar à eliminação.

Seguir essas regras garante tranquilidade e evita surpresas no dia da aplicação. O candidato deve se planejar com antecedência para levar apenas o necessário e cumprir as normas do exame.

Leia também

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
UNIVERSIDADE

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito
UNIVERSIDADE

Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito

Compartilhe

Tags