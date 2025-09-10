fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: Conheça os 5 assuntos mais frequentes em cada disciplina

Na reta final, é recomendável que o foco esteja nos conteúdos mais recorrentes que caem na prova. A estratégia é essencial para conseguir uma boa nota

Por Aisha Vitória Publicado em 10/09/2025 às 18:59
Enem 2025: Conheça os 5 assuntos mais frequentes em cada disciplina
DIVULGAÇÃO/GGE

Faltando dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado no dia 9 de novembro, em um domingo, estudantes de todo o país intensificam a preparação para a prova.

O modelo de correção do Enem, baseado na Teoria de Resposta ao Item (TRI), prioriza a coerência no padrão de respostas, tornando essencial acertar questões fáceis e médias.

Nesta reta final, é recomendável que o foco esteja nos conteúdos mais recorrentes que caem na prova que, inclusive, é onde a maior parte das questões fáceis está. Essa estratégia pode ser essencial para alcançar uma boa nota.

O Jornal do Commercio separou os cinco conteúdos que mais caem no exame de acordo com cada matéria. Confira:

Conteúdos mais cobrados no Enem

Analisando as edições do Enem de 2009 a 2024 e identificando os cinco tópicos com maior incidência em cada disciplina, aqui está um levantamento geral:

  • Matemática: Funções; Grandezas proporcionais; Geometria plana; Estatística; Geometria espacial.
  • Biologia: Ecologia; Histologia e Fisiologia Animal; Genética Molecular e Biotecnologia; Evolução; Biodiversidade.
  • Química: Química Orgânica; Ligações Químicas e Química Inorgânica; Substâncias e Misturas; Estequiometria e Soluções; Matéria e Energia.
  • Física: Cinemática; Trabalho e Energia; Termologia; Eletrodinâmica; Ondulatória.
  • História: Brasil Colônia; Primeira República; Brasil República (da Era Vargas à Nova República); Relações Transatlânticas Brasil-África; Direitos Fundamentais e Teorias Políticas.
  • Geografia: Agricultura; Meio Ambiente; Globalização; Espaço Urbano e População; Geografia Física.
    Filosofia e Sociologia: Filosofia Antiga; Ética e Filosofia Moral; Epistemologia e Teoria do Conhecimento; Antropologia e Cultura; Política e Cidadania.
  • Linguagens: Movimentos Artísticos; Sistemas Simbólicos; Análise de Opinião; Linguagem Corporal e Tecnologias da Informação e Comunicação; Literatura.

Preparação para a reta final

Com base nesse mapeamento, é recomendado que os estudantes priorizem a revisão desses conteúdos, utilizem simulados para identificar padrões de erro e ajustem o foco nos pontos de maior dificuldade.

A dois meses do Enem 2025, o planejamento estratégico pode fazer a diferença entre um desempenho mediano e uma vaga no ensino superior.

