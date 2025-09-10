Enem 2025: conheça as principais competências para uma redação nota 1000

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Redação do Enem é avaliada em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos; entenda como funciona a correção e como atingir nota máxima

A redação do Enem é um dos momentos mais decisivos da prova. Avaliada por pelo menos dois corretores, ela pode garantir até 1000 pontos, valor que muitas vezes define a aprovação em cursos muito concorridos.

O texto precisa seguir o formato dissertativo-argumentativo em prosa e atender a critérios específicos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esses critérios estão organizados em cinco competências, cada uma pontuada de 0 a 200.

Compreender como funciona a avaliação é essencial para direcionar os estudos e evitar erros que podem comprometer a nota.

Competência 1: domínio da norma padrão da língua portuguesa

O candidato deve demonstrar conhecimento adequado de ortografia, morfologia, sintaxe e concordância. Não se exige perfeição absoluta, mas desvios graves comprometem a pontuação. Quem escreve com clareza e poucos erros pode alcançar até os 200 pontos.

Competência 2: compreensão da proposta de redação

Aqui, avalia-se se o texto realmente responde ao tema proposto e se mantém a estrutura dissertativo-argumentativa. Fugir do tema ou não apresentar uma tese clara reduz bastante a pontuação. Para alcançar a nota máxima, é preciso usar os textos motivadores como apoio, sem copiá-los integralmente.

Competência 3: seleção e organização de informações

Essa competência analisa a capacidade de relacionar, comparar e organizar argumentos para defender um ponto de vista. É necessário apresentar dados, fatos e exemplos pertinentes, organizados em parágrafos coesos. Textos desconexos ou repetitivos perdem pontos.

Competência 4: coesão e coerência na argumentação

O uso adequado de conectivos e articuladores é fundamental para que o texto flua de forma lógica. A ausência de progressão de ideias ou contradições internas prejudicam a nota. Os 200 pontos são reservados a redações bem estruturadas e sem falhas de continuidade.

Competência 5: elaboração de proposta de intervenção

O diferencial do Enem está na exigência de uma solução para o problema apresentado no tema. A proposta deve ser detalhada, incluindo ação, agente, modo/meio e finalidade. Intervenções genéricas ou incompletas reduzem a pontuação. O respeito aos direitos humanos é critério obrigatório.

Como funciona a soma da nota

Cada corretor atribui de 0 a 200 pontos em cada competência, totalizando até 1000. Se a diferença entre as notas for maior que 100 pontos no total ou 80 em qualquer competência, um terceiro avaliador é chamado. A média final considera as correções válidas.

Caminho para a nota máxima

Dominar as cinco competências exige prática contínua. Escrever semanalmente, ler redações nota 1000 de edições anteriores e revisar regras gramaticais são passos fundamentais.

Além disso, treinar a proposta de intervenção com base em temas atuais aumenta as chances de alcançar a pontuação máxima.