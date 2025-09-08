Enem 2025: cinco temas atuais para praticar redação
Educação, meio ambiente, saúde mental e tecnologia estão entre os temas que podem servir de treino para a redação do Enem
A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é sempre um dos pontos que mais gera expectativa entre os candidatos. O exame costuma propor temas de relevância social que exigem reflexão crítica e capacidade de argumentação.
Para se preparar, uma boa estratégia é praticar a escrita com assuntos que seguem a mesma linha do Inep: pautas atuais, mas trabalhadas de forma aprofundada e conectadas a direitos, cidadania e desafios coletivos.
Selecionamos cinco propostas de temas para praticar, todas relacionadas a debates recentes no Brasil e no mundo.
1. Os desafios do combate à desinformação no Brasil contemporâneo
O avanço das redes sociais ampliou o acesso à informação, mas também favoreceu a circulação de notícias falsas. Esse tema permite discutir os impactos da desinformação na democracia, a importância da educação midiática e o papel do Estado e da sociedade na promoção de um ambiente informativo saudável.
2. O acesso à saúde mental como desafio para a sociedade brasileira
A discussão sobre saúde mental ganhou força após a pandemia, especialmente entre jovens. Esse tema abre espaço para refletir sobre o estigma em torno de transtornos mentais, a dificuldade de acesso a atendimento psicológico no SUS e a necessidade de políticas públicas que priorizem o cuidado integral da população.
3. A importância da preservação da Amazônia para o futuro do planeta
Questões ambientais aparecem com frequência nas provas do Enem. A Amazônia é um tema estratégico, ligado à crise climática, ao desmatamento ilegal e à preservação da biodiversidade. O candidato pode articular argumentos sobre desenvolvimento sustentável, proteção das comunidades tradicionais e responsabilidade internacional.
4. Os impactos do etarismo no mercado de trabalho brasileiro
A discriminação contra pessoas mais velhas é um problema crescente em ambientes profissionais. Discutir o etarismo envolve refletir sobre preconceitos, exclusão social, perda de oportunidades e a valorização da experiência. É um tema atual, já debatido em diferentes setores, e que se conecta aos direitos humanos.
5. A influência das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem
A pandemia acelerou a adoção de ferramentas digitais na educação, mas também evidenciou desigualdades de acesso. Esse tema permite discutir inclusão digital, qualidade do ensino, papel do professor e os limites do uso da tecnologia na formação dos estudantes.
Como aproveitar esses temas nos estudos?
O ideal é praticar a redação simulando as condições do exame: escrever em até 30 linhas, em tempo limitado e seguindo a estrutura dissertativo-argumentativa.
Além de treinar a escrita, o candidato deve buscar repertórios culturais e dados atualizados que reforcem a argumentação. Quanto mais diversificado for o preparo, maior a chance de se sentir confiante no dia da prova.