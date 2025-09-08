fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: cinco temas atuais para praticar redação

Educação, meio ambiente, saúde mental e tecnologia estão entre os temas que podem servir de treino para a redação do Enem

Por Maria Clara Trajano Publicado em 08/09/2025 às 16:52
Imagem ilustrativa de uma pessoa escrevendo uma redação
Imagem ilustrativa de uma pessoa escrevendo uma redação

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é sempre um dos pontos que mais gera expectativa entre os candidatos. O exame costuma propor temas de relevância social que exigem reflexão crítica e capacidade de argumentação.

Para se preparar, uma boa estratégia é praticar a escrita com assuntos que seguem a mesma linha do Inep: pautas atuais, mas trabalhadas de forma aprofundada e conectadas a direitos, cidadania e desafios coletivos.

Selecionamos cinco propostas de temas para praticar, todas relacionadas a debates recentes no Brasil e no mundo.

1. Os desafios do combate à desinformação no Brasil contemporâneo

O avanço das redes sociais ampliou o acesso à informação, mas também favoreceu a circulação de notícias falsas. Esse tema permite discutir os impactos da desinformação na democracia, a importância da educação midiática e o papel do Estado e da sociedade na promoção de um ambiente informativo saudável.

2. O acesso à saúde mental como desafio para a sociedade brasileira

A discussão sobre saúde mental ganhou força após a pandemia, especialmente entre jovens. Esse tema abre espaço para refletir sobre o estigma em torno de transtornos mentais, a dificuldade de acesso a atendimento psicológico no SUS e a necessidade de políticas públicas que priorizem o cuidado integral da população.

3. A importância da preservação da Amazônia para o futuro do planeta

Questões ambientais aparecem com frequência nas provas do Enem. A Amazônia é um tema estratégico, ligado à crise climática, ao desmatamento ilegal e à preservação da biodiversidade. O candidato pode articular argumentos sobre desenvolvimento sustentável, proteção das comunidades tradicionais e responsabilidade internacional.

4. Os impactos do etarismo no mercado de trabalho brasileiro

A discriminação contra pessoas mais velhas é um problema crescente em ambientes profissionais. Discutir o etarismo envolve refletir sobre preconceitos, exclusão social, perda de oportunidades e a valorização da experiência. É um tema atual, já debatido em diferentes setores, e que se conecta aos direitos humanos.

5. A influência das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem

A pandemia acelerou a adoção de ferramentas digitais na educação, mas também evidenciou desigualdades de acesso. Esse tema permite discutir inclusão digital, qualidade do ensino, papel do professor e os limites do uso da tecnologia na formação dos estudantes.

Como aproveitar esses temas nos estudos?

O ideal é praticar a redação simulando as condições do exame: escrever em até 30 linhas, em tempo limitado e seguindo a estrutura dissertativo-argumentativa.

Além de treinar a escrita, o candidato deve buscar repertórios culturais e dados atualizados que reforcem a argumentação. Quanto mais diversificado for o preparo, maior a chance de se sentir confiante no dia da prova.

