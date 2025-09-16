Enem 2025: veja como línguas estrangeiras caem na prova e confira dicas de estudo
Questões exigem domínio de leitura, interpretação de texto, atenção à pegadinhas e preparo voltado aos temas mais recorrentes
Responsáveis por 11% da nota de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem, as cinco questões de língua estrangeira costumam gerar ansiedade em muitos candidatos.
Cada idioma, inglês ou espanhol, traz especificidades que exigem estratégias diferentes de preparação. O JC destacou os principais pontos de atenção, temas mais cobrados e caminhos de estudo para ter um bom desempenho. Confira:
A escolha do idioma na inscrição
Ao se inscrever, o estudante deve optar por inglês ou espanhol, sem possibilidade de troca no dia da prova. A recomendação é escolher o idioma com o qual já se tem um maior contato.
Conhecer bem um idioma exige consistência. O mais adequado é responder às questões da língua que o candidato já domina, ao invés de arriscar um idioma novo sem a preparação necessária.
Como os idiomas aparecem no Enem
As questões exploram diferentes gêneros textuais, como notícias, tirinhas, poemas, letras de música e pequenos trechos literários.
O foco não está na tradução literal, mas na compreensão global do texto e seus contextos socioculturais.
É comum o uso de falsos cognatos, ou seja, palavras em idiomas diferentes que se assemelham na escrita ou na pronúncia, mas possuem significados distintos ou até opostos, e de temas sociais, como gênero, racismo, diversidade e redes sociais.
O recomendado é treinar a leitura crítica ao invés de confiar apenas na intuição.
Conteúdos que mais caem
- Inglês: phrasal verbs, expressões idiomáticas, tempos verbais em narrativas (Present perfect vs. Past simple) e conectores como however e although.
- Espanhol: falsos cognatos, tempos verbais (Pretérito perfecto e indefinido), além do subjuntivo em contextos de desejo ou hipótese (ojalá, aunque).
A prova também exige interpretação de legendas, títulos e vocabulário de áreas como tecnologia, meio ambiente e direitos humanos.
Dicas práticas de preparação
O mais recomendado é trazer o idioma para o dia a dia. Ouvir músicas, ler notícias e até mesmo assistir a séries no idioma ajuda a assimilar estruturas e reduz bloqueios na hora da prova.
Entre as principais estratégias estão:
- Inserir o idioma na rotina com leituras, músicas e podcasts;
- Resolver provas anteriores do Enem e simulados;
- Equilibrar o tempo na prova, evitando deixar todas as questões para o fim;
- Revisar falsos cognatos em espanhol, como embarazada (grávida) e oficina (escritório);
- Estudar expressões idiomáticas em inglês;
- Ter contato com diferentes gêneros textuais.