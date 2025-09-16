fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: veja como línguas estrangeiras caem na prova e confira dicas de estudo

Questões exigem domínio de leitura, interpretação de texto, atenção à pegadinhas e preparo voltado aos temas mais recorrentes

Por Aisha Vitória Publicado em 16/09/2025 às 18:28
As provas deste ano estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro
As provas deste ano estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro - Reprodução

Responsáveis por 11% da nota de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem, as cinco questões de língua estrangeira costumam gerar ansiedade em muitos candidatos.

Cada idioma, inglês ou espanhol, traz especificidades que exigem estratégias diferentes de preparação. O JC destacou os principais pontos de atenção, temas mais cobrados e caminhos de estudo para ter um bom desempenho. Confira:

A escolha do idioma na inscrição

Ao se inscrever, o estudante deve optar por inglês ou espanhol, sem possibilidade de troca no dia da prova. A recomendação é escolher o idioma com o qual já se tem um maior contato.

Conhecer bem um idioma exige consistência. O mais adequado é responder às questões da língua que o candidato já domina, ao invés de arriscar um idioma novo sem a preparação necessária.

Como os idiomas aparecem no Enem

As questões exploram diferentes gêneros textuais, como notícias, tirinhas, poemas, letras de música e pequenos trechos literários.

O foco não está na tradução literal, mas na compreensão global do texto e seus contextos socioculturais.

É comum o uso de falsos cognatos, ou seja, palavras em idiomas diferentes que se assemelham na escrita ou na pronúncia, mas possuem significados distintos ou até opostos, e de temas sociais, como gênero, racismo, diversidade e redes sociais.

O recomendado é treinar a leitura crítica ao invés de confiar apenas na intuição.

Conteúdos que mais caem

  • Inglês: phrasal verbs, expressões idiomáticas, tempos verbais em narrativas (Present perfect vs. Past simple) e conectores como however e although.
  • Espanhol: falsos cognatos, tempos verbais (Pretérito perfecto e indefinido), além do subjuntivo em contextos de desejo ou hipótese (ojalá, aunque).

A prova também exige interpretação de legendas, títulos e vocabulário de áreas como tecnologia, meio ambiente e direitos humanos.

Dicas práticas de preparação

O mais recomendado é trazer o idioma para o dia a dia. Ouvir músicas, ler notícias e até mesmo assistir a séries no idioma ajuda a assimilar estruturas e reduz bloqueios na hora da prova.

Entre as principais estratégias estão:

  • Inserir o idioma na rotina com leituras, músicas e podcasts;
  • Resolver provas anteriores do Enem e simulados;
  • Equilibrar o tempo na prova, evitando deixar todas as questões para o fim;
  • Revisar falsos cognatos em espanhol, como embarazada (grávida) e oficina (escritório);
  • Estudar expressões idiomáticas em inglês;
  • Ter contato com diferentes gêneros textuais.

