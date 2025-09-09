fechar
Enem 2025: conheça universidades fora do Brasil que aceitam a nota do exame

Vários países, como Portugal, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França, aceitam a nota do Enem em seus processos seletivos; veja onde e como usar

Por Maria Clara Trajano Publicado em 09/09/2025 às 14:23
Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra - Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já é consolidado como principal porta de entrada nas universidades brasileiras. Mas você sabia que ele também é reconhecido por instituições no exterior?

Cada vez mais universidades em diferentes países aceitam a nota do Enem como parte do critério de admissão, o que amplia as oportunidades de estudo no exterior para os brasileiros.

Universidades em Portugal

Portugal é o país que mais aceita a nota do Enem, graças a convênios com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais de 50 instituições já adotam o Enem em seus processos seletivos, entre elas: Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Politécnico da Maia.

No caso da Universidade de Coimbra, por exemplo, é exigida uma nota mínima na escala portuguesa (equivalente a cerca de 600 no Enem) e diferentes áreas atribuem pesos distintos às provas.

Estados Unidos

Nos EUA, algumas instituições aceitam o Enem como parte do processo de admissão de estudantes estrangeiros. A New York University (NYU), por exemplo, permite que candidatos brasileiros utilizem o Enem em combinação com exames de proficiência em inglês, como TOEFL ou IELTS.

Canadá

No Canadá, instituições como a University of Toronto, Humber College e Trent University aceitam a nota do Enem como parte do processo seletivo de estudantes brasileiros.

Reino Unido

Algumas universidades britânicas também aceitam o Enem, normalmente com exigências adicionais como proficiência em inglês ou cursos preparatórios (Foundation Year).

Exemplos incluem Kingston University, University of Glasgow, Birkbeck – University of London, Nottingham Trent University, Loughborough University e University of Hertfordshire.

É importante mencionar que instituições como Oxford não aceitam o Enem como critério para graduação.

França

Na França, algumas universidades aceitam o Enem como parte dos dossiês de candidatura. Entre elas: Université Paris-Saclay, École Normale Supérieure e Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

É geralmente exigida certificação de proficiência em francês (como DELF / DALF), além de outros critérios acadêmicos.

Como se preparar e os cuidados necessários

  • Pesquisar regulamentos específicos: cada universidade define suas próprias exigências, incluindo nota mínima no Enem, idiomas, documentos e, em alguns casos, entrevistas ou cartas de recomendação;
  • Fazer exame de proficiência linguística: muitas instituições exigem TOEFL/IELTS (inglês) ou DELF/DALF (francês);
  • Atentar-se aos prazos: sistemas como UCAS (Reino Unido) exigem inscrições antecipadas, normalmente no segundo semestre do ano anterior ao início do curso;
  • Planejar o orçamento: custos de candidatura, anuidades ou taxas variam bastante entre países. Algumas universidades oferecem descontos ou bolsas por afinidade linguística, como ocorre em Portugal.

