Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: cronograma para revisar assuntos de matemática em um mês

Revisar progressões, estatística, funções e geometria pode ser decisivo; veja como organizar 30 dias de estudo para Matemática no Enem

Por Maria Clara Trajano Publicado em 10/09/2025 às 16:33
Imagem de uma mulher escrevendo em um livro
Imagem de uma mulher escrevendo em um livro - FREEPIK

A prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é extensa e costuma ser decisiva para a nota final. Com questões que variam de raciocínio básico a cálculos mais elaborados, exige tanto domínio de conceitos quanto habilidade de interpretação.

Para quem tem apenas um mês até a prova, organizar os estudos por blocos de conteúdo ajuda a revisar os temas mais cobrados e a garantir melhor desempenho.

O cronograma abaixo sugere cerca de duas a três horas de estudo por dia, alternando teoria e prática. É fundamental resolver muitas questões, já que o exame privilegia a aplicação prática da matemática em situações do cotidiano.

Semana 1: fundamentos e operações básicas

  • Aritmética e proporções: razões, proporções, regra de três e porcentagem;
  • Grandezas diretamente e inversamente proporcionais;
  • Interpretação de gráficos e tabelas.

Dica: foque em porcentagem, muito recorrente em contextos de economia e cidadania.

Semana 2: álgebra e funções iniciais

  • Funções do 1º grau e do 2º grau;
  • Equações e inequações;
  • Progressões aritméticas (PA).

Dica: pratique questões que envolvem análise de gráficos de funções, frequentes nas últimas edições do Enem.

Semana 3: geometria e trigonometria

  • Geometria plana: áreas de polígonos, círculo e relações métricas;
  • Geometria espacial: volume de prismas, cilindros, cones e esferas;
  • Trigonometria básica: razões trigonométricas em triângulos retângulos.

Dica: desenhos e esquemas ajudam a visualizar problemas de geometria, recurso importante para ganhar tempo na prova.

Semana 4: probabilidade, estatística e revisão integrada

  • Estatística: média, mediana, moda e desvio padrão;
  • Probabilidade simples e composta;
  • Progressões geométricas (PG);
  • Revisão geral de fórmulas.

Dica: refaça questões de provas anteriores, simulando o tempo real, para identificar quais conteúdos ainda geram dúvidas.

Como aproveitar melhor o cronograma?

  • Priorize exercícios práticos, já que o Enem valoriza a aplicação da matemática em situações-problema;
  • Utilize simulados semanais para treinar ritmo e controle do tempo;
  • Reforce conteúdos que caem com frequência, como porcentagem, funções e estatística;
  • Nos últimos dias, concentre-se em revisar fórmulas e estratégias de resolução rápida.

Seguir um cronograma estruturado aumenta as chances de acertar mais questões e conquistar uma boa nota em Matemática no Enem.

