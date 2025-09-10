Enem 2025: cronograma para revisar assuntos de matemática em um mês
Revisar progressões, estatística, funções e geometria pode ser decisivo; veja como organizar 30 dias de estudo para Matemática no Enem
Clique aqui e escute a matéria
A prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é extensa e costuma ser decisiva para a nota final. Com questões que variam de raciocínio básico a cálculos mais elaborados, exige tanto domínio de conceitos quanto habilidade de interpretação.
Para quem tem apenas um mês até a prova, organizar os estudos por blocos de conteúdo ajuda a revisar os temas mais cobrados e a garantir melhor desempenho.
O cronograma abaixo sugere cerca de duas a três horas de estudo por dia, alternando teoria e prática. É fundamental resolver muitas questões, já que o exame privilegia a aplicação prática da matemática em situações do cotidiano.
Semana 1: fundamentos e operações básicas
- Aritmética e proporções: razões, proporções, regra de três e porcentagem;
- Grandezas diretamente e inversamente proporcionais;
- Interpretação de gráficos e tabelas.
Dica: foque em porcentagem, muito recorrente em contextos de economia e cidadania.
Semana 2: álgebra e funções iniciais
- Funções do 1º grau e do 2º grau;
- Equações e inequações;
- Progressões aritméticas (PA).
Dica: pratique questões que envolvem análise de gráficos de funções, frequentes nas últimas edições do Enem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Semana 3: geometria e trigonometria
- Geometria plana: áreas de polígonos, círculo e relações métricas;
- Geometria espacial: volume de prismas, cilindros, cones e esferas;
- Trigonometria básica: razões trigonométricas em triângulos retângulos.
Dica: desenhos e esquemas ajudam a visualizar problemas de geometria, recurso importante para ganhar tempo na prova.
Semana 4: probabilidade, estatística e revisão integrada
- Estatística: média, mediana, moda e desvio padrão;
- Probabilidade simples e composta;
- Progressões geométricas (PG);
- Revisão geral de fórmulas.
Dica: refaça questões de provas anteriores, simulando o tempo real, para identificar quais conteúdos ainda geram dúvidas.
Como aproveitar melhor o cronograma?
- Priorize exercícios práticos, já que o Enem valoriza a aplicação da matemática em situações-problema;
- Utilize simulados semanais para treinar ritmo e controle do tempo;
- Reforce conteúdos que caem com frequência, como porcentagem, funções e estatística;
- Nos últimos dias, concentre-se em revisar fórmulas e estratégias de resolução rápida.
Seguir um cronograma estruturado aumenta as chances de acertar mais questões e conquistar uma boa nota em Matemática no Enem.