Enem 2025: cronograma de revisão de ciências da natureza

Organização é essencial para revisar conteúdos de biologia, química e física; confira um plano de estudos para 30 dias antes do Enem

Por Maria Clara Trajano Publicado em 10/09/2025 às 15:58
Imagem ilustrativa de garota estudando
Imagem ilustrativa de garota estudando - Reprodução/iStock

A reta final de preparação para o Enem exige foco e estratégia. Com pouco tempo disponível, muitos candidatos ficam em dúvida sobre como organizar a revisão, especialmente em ciências da natureza, área que reúne biologia, química e física.

Para ajudar nesse processo, elaboramos um cronograma de um mês que cobre os principais temas cobrados no exame, priorizando conteúdos recorrentes e de grande peso nas provas anteriores.

A ideia é dedicar de duas a três horas por dia, alternando as disciplinas e intercalando teoria, resolução de questões e revisões rápidas. Esse método ajuda a consolidar conceitos e a identificar pontos que ainda precisam de reforço.

Semana 1: fundamentos essenciais

  • Biologia: ecologia (cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais);
  • Química: ligações químicas, funções inorgânicas e estequiometria;
  • Física: leis de Newton e cinemática.

Dica: priorize mapas mentais para ecologia, já que o tema é recorrente em contextos de cidadania e sustentabilidade.

Semana 2: processos e reações

  • Biologia: citologia (organelas, metabolismo energético e síntese proteica);
  • Química: termoquímica e soluções;
  • Física: energia, trabalho e potência.

Dica: resolva exercícios envolvendo calorimetria e cálculos de energia mecânica, que aparecem frequentemente nas questões.

Semana 3: sistemas e aplicações

  • Biologia: fisiologia humana (sistemas respiratório, circulatório e nervoso);
  • Química: química orgânica (funções orgânicas, isomeria e reações principais);
  • Física: óptica e ondas (espelhos, lentes, som e luz).

Dica: revise fisiologia associando conteúdos a temas de saúde pública, abordagem comum nas provas.

Semana 4: revisão integrada

  • Biologia: genética e biotecnologia;
  • Química: eletroquímica;
  • Física: eletricidade e magnetismo.

Dica: utilize essa semana para intercalar exercícios mistos de Biologia, Química e Física, simulando a dinâmica da prova.

Como aproveitar melhor o cronograma?

  • Resolva questões de edições anteriores do Enem;
  • Faça simulados semanais para testar tempo de prova;
  • Revise anotações e resumos diariamente;
  • Reserve os dois últimos dias para revisar apenas fórmulas e conceitos-chave.

