Enem 2025: cronograma de revisão de ciências da natureza
Organização é essencial para revisar conteúdos de biologia, química e física; confira um plano de estudos para 30 dias antes do Enem
A reta final de preparação para o Enem exige foco e estratégia. Com pouco tempo disponível, muitos candidatos ficam em dúvida sobre como organizar a revisão, especialmente em ciências da natureza, área que reúne biologia, química e física.
Para ajudar nesse processo, elaboramos um cronograma de um mês que cobre os principais temas cobrados no exame, priorizando conteúdos recorrentes e de grande peso nas provas anteriores.
A ideia é dedicar de duas a três horas por dia, alternando as disciplinas e intercalando teoria, resolução de questões e revisões rápidas. Esse método ajuda a consolidar conceitos e a identificar pontos que ainda precisam de reforço.
Semana 1: fundamentos essenciais
- Biologia: ecologia (cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais);
- Química: ligações químicas, funções inorgânicas e estequiometria;
- Física: leis de Newton e cinemática.
Dica: priorize mapas mentais para ecologia, já que o tema é recorrente em contextos de cidadania e sustentabilidade.
Semana 2: processos e reações
- Biologia: citologia (organelas, metabolismo energético e síntese proteica);
- Química: termoquímica e soluções;
- Física: energia, trabalho e potência.
Dica: resolva exercícios envolvendo calorimetria e cálculos de energia mecânica, que aparecem frequentemente nas questões.
Semana 3: sistemas e aplicações
- Biologia: fisiologia humana (sistemas respiratório, circulatório e nervoso);
- Química: química orgânica (funções orgânicas, isomeria e reações principais);
- Física: óptica e ondas (espelhos, lentes, som e luz).
Dica: revise fisiologia associando conteúdos a temas de saúde pública, abordagem comum nas provas.
Semana 4: revisão integrada
- Biologia: genética e biotecnologia;
- Química: eletroquímica;
- Física: eletricidade e magnetismo.
Dica: utilize essa semana para intercalar exercícios mistos de Biologia, Química e Física, simulando a dinâmica da prova.
Como aproveitar melhor o cronograma?
- Resolva questões de edições anteriores do Enem;
- Faça simulados semanais para testar tempo de prova;
- Revise anotações e resumos diariamente;
- Reserve os dois últimos dias para revisar apenas fórmulas e conceitos-chave.