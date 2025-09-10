Enem 2025: cronograma de revisão de ciências da natureza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Organização é essencial para revisar conteúdos de biologia, química e física; confira um plano de estudos para 30 dias antes do Enem

Clique aqui e escute a matéria

A reta final de preparação para o Enem exige foco e estratégia. Com pouco tempo disponível, muitos candidatos ficam em dúvida sobre como organizar a revisão, especialmente em ciências da natureza, área que reúne biologia, química e física.

Para ajudar nesse processo, elaboramos um cronograma de um mês que cobre os principais temas cobrados no exame, priorizando conteúdos recorrentes e de grande peso nas provas anteriores.

A ideia é dedicar de duas a três horas por dia, alternando as disciplinas e intercalando teoria, resolução de questões e revisões rápidas. Esse método ajuda a consolidar conceitos e a identificar pontos que ainda precisam de reforço.

Semana 1: fundamentos essenciais

Biologia: ecologia (cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais);

ecologia (cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais); Química: ligações químicas, funções inorgânicas e estequiometria;

ligações químicas, funções inorgânicas e estequiometria; Física: leis de Newton e cinemática.

Dica: priorize mapas mentais para ecologia, já que o tema é recorrente em contextos de cidadania e sustentabilidade.

Semana 2: processos e reações

Biologia: citologia (organelas, metabolismo energético e síntese proteica);

citologia (organelas, metabolismo energético e síntese proteica); Química: termoquímica e soluções;

termoquímica e soluções; Física: energia, trabalho e potência.

Dica: resolva exercícios envolvendo calorimetria e cálculos de energia mecânica, que aparecem frequentemente nas questões.

Semana 3: sistemas e aplicações

Biologia: fisiologia humana (sistemas respiratório, circulatório e nervoso);

fisiologia humana (sistemas respiratório, circulatório e nervoso); Química: química orgânica (funções orgânicas, isomeria e reações principais);

química orgânica (funções orgânicas, isomeria e reações principais); Física: óptica e ondas (espelhos, lentes, som e luz).

Dica: revise fisiologia associando conteúdos a temas de saúde pública, abordagem comum nas provas.

Semana 4: revisão integrada

Biologia: genética e biotecnologia;

genética e biotecnologia; Química: eletroquímica;

eletroquímica; Física: eletricidade e magnetismo.

Dica: utilize essa semana para intercalar exercícios mistos de Biologia, Química e Física, simulando a dinâmica da prova.

Como aproveitar melhor o cronograma?