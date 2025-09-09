Enem 2025: universidades públicas com as maiores e menores notas de corte em medicina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre os cursos mais concorridos do País, medicina registra cortes que variam de 935 a 775 pontos no Sisu; veja onde a disputa é mais acirrada

Clique aqui e escute a matéria

O curso de medicina é, historicamente, o mais disputado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A cada edição, milhares de candidatos concorrem a vagas em universidades públicas, e a nota de corte se torna um dos principais termômetros dessa corrida.

Conhecer onde estão as maiores e as menores médias exigidas é uma forma de planejar melhor as escolhas na hora da inscrição. Em 2025, as diferenças chamaram a atenção: enquanto algumas instituições ultrapassaram os 930 pontos, outras registraram cortes pouco acima de 775.

Essa variação mostra como a concorrência pode mudar de acordo com a região e com a procura por determinados campi.

Universidades com maiores notas de corte

Todas as notas de corte listadas foram retiradas do Sisu 2025, na modalidade ampla concorrência.

Universidade Federal da Bahia - Campus Anísio Teixeira (Vitória da Conquista - BA) - 938,25 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Campus de Caicó (Caicó - RN) - 927,63 Universidade Federal do Amazonas - Faculdade de Medicina (Manaus - AM) - 926,63 Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário de Cuiabá (Cuiabá - MT) - 900,66 Universidade Federal do Maranhão - Campus de Pinheiro (Pinheiro - MA) - 898,51 Universidade Federal de Rondonópolis - Unidade SEDE (Rondonópolis - MT) - 896,86

Universidades com menores notas de corte

Todas as notas de corte listadas foram retiradas do Sisu 2025, na modalidade ampla concorrência.