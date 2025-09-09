Enem 2025: universidades públicas com as maiores e menores notas de corte em medicina
Entre os cursos mais concorridos do País, medicina registra cortes que variam de 935 a 775 pontos no Sisu; veja onde a disputa é mais acirrada
Clique aqui e escute a matéria
O curso de medicina é, historicamente, o mais disputado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A cada edição, milhares de candidatos concorrem a vagas em universidades públicas, e a nota de corte se torna um dos principais termômetros dessa corrida.
Conhecer onde estão as maiores e as menores médias exigidas é uma forma de planejar melhor as escolhas na hora da inscrição. Em 2025, as diferenças chamaram a atenção: enquanto algumas instituições ultrapassaram os 930 pontos, outras registraram cortes pouco acima de 775.
Essa variação mostra como a concorrência pode mudar de acordo com a região e com a procura por determinados campi.
Universidades com maiores notas de corte
Todas as notas de corte listadas foram retiradas do Sisu 2025, na modalidade ampla concorrência.
- Universidade Federal da Bahia - Campus Anísio Teixeira (Vitória da Conquista - BA) - 938,25
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Campus de Caicó (Caicó - RN) - 927,63
- Universidade Federal do Amazonas - Faculdade de Medicina (Manaus - AM) - 926,63
- Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário de Cuiabá (Cuiabá - MT) - 900,66
- Universidade Federal do Maranhão - Campus de Pinheiro (Pinheiro - MA) - 898,51
- Universidade Federal de Rondonópolis - Unidade SEDE (Rondonópolis - MT) - 896,86
Universidades com menores notas de corte
Todas as notas de corte listadas foram retiradas do Sisu 2025, na modalidade ampla concorrência.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Unidade SEDE (Mossoró - RN) - 775,96
- Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado Unemat - Campus Universitário de Cáceres (Cáceres - MT) - 781,68
- Universidade Estadual de Montes Claros - Campus de Montes Claros (Montes Claros - MG) - 786,78
- Universidade Estadual de Feira de Santana (Feira de Santana - BA) - 786,80
- Universidade Federal do Piauí - Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos - PI) - 788,93
- Universidade Federal de Roraima - Campus Paricarana (Boa Vista - RR) - 789,59