Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE

Medicina, direito e engenharias estão entre os cursos mais disputados da UFPE; veja quais tiveram as maiores notas de corte no Sisu

Por Maria Clara Trajano Publicado em 11/09/2025 às 11:49
Campus Recife da UFPE
Campus Recife da UFPE - DIVULGAÇÃO / UFPE

Todos os anos, milhares de estudantes disputam uma vaga em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como principal critério de ingresso.

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na última edição do Sisu, cursos como medicina, direito e engenharias registraram notas de corte elevadas, tornando o processo seletivo ainda mais competitivo.

Para quem pretende disputar uma vaga na UFPE em 2026, entender quais graduações apresentam maior concorrência pode ajudar na hora de planejar os estudos e definir estratégias de escolha no sistema.

Maiores notas de corte na UFPE em 2025

Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.

  1. Medicina (Campus do Agreste - Caruaru) - 862,30
  2. Medicina (CampusUniversitário Cidade do Recife) - 828,31
  3. Sistemas de informação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 802,49
  4. Ciência da computação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 801,38
  5. Engenharia da computação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 794,25
  6. Direito (Campus Universitário Cidade do Recife) - 761,18
  7. Artes visuais (Campus Universitário Cidade do Recife) - 752,63
  8. Direito (Campus Universitário Cidade do Recife) - 751,79
  9. Odontologia (Campus Universitário Cidade do Recife) - 751,45
  10. Engenharia biomédica (Campus Universitário Cidade do Recife) - 749,18

