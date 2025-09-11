Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
Medicina, direito e engenharias estão entre os cursos mais disputados da UFPE; veja quais tiveram as maiores notas de corte no Sisu
Todos os anos, milhares de estudantes disputam uma vaga em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como principal critério de ingresso.
Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na última edição do Sisu, cursos como medicina, direito e engenharias registraram notas de corte elevadas, tornando o processo seletivo ainda mais competitivo.
Para quem pretende disputar uma vaga na UFPE em 2026, entender quais graduações apresentam maior concorrência pode ajudar na hora de planejar os estudos e definir estratégias de escolha no sistema.
Maiores notas de corte na UFPE em 2025
Todas as notas foram selecionadas na modalidade ampla concorrência.
- Medicina (Campus do Agreste - Caruaru) - 862,30
- Medicina (CampusUniversitário Cidade do Recife) - 828,31
- Sistemas de informação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 802,49
- Ciência da computação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 801,38
- Engenharia da computação (Campus Universitário Cidade do Recife) - 794,25
- Direito (Campus Universitário Cidade do Recife) - 761,18
- Artes visuais (Campus Universitário Cidade do Recife) - 752,63
- Direito (Campus Universitário Cidade do Recife) - 751,79
- Odontologia (Campus Universitário Cidade do Recife) - 751,45
- Engenharia biomédica (Campus Universitário Cidade do Recife) - 749,18