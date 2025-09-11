fechar
Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito

Confira as universidades públicas com as notas de corte mais altas e mais baixas em direito no Sisu 2025 e saiba o que esperar para a próxima edição

Por Maria Clara Trajano Publicado em 11/09/2025 às 13:14
Imagem da estátua Justiça, símbolo do direito
Imagem da estátua Justiça, símbolo do direito - Freepik

O curso de direito está entre os mais tradicionais e disputados do Brasil, atraindo milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A graduação é oferecida por muitas universidades públicas do país, mas a concorrência e as notas de corte variam bastante de acordo com a instituição, a localização e o número de vagas disponíveis.

Maiores notas de corte

Todas as notas foram extraídas da modalidade ampla concorrência.

  • Universidade Federal do Amazonas (Unidade Sede - Manaus) - 883,34
  • Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Campus Marabá II) - 864,36
  • Universidade Federal de Mato Grosso(Campus Universitário de Cuiabá) - 836,56
  • Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Campus de Caicó) - 830,61
  • Universidade de Pernambuco (FCAP - Recife) - 806,70

Menores notas de corte

Todas as notas foram extraídas da modalidade ampla concorrência.

  • Universidade Estadual do Piauí (Polo UAB - Bom Jesus) - 669,35
  • Fundação Universidade Federal do Tocantins(Campus Universitário de Arraias - Unidade de Buritizinho) - 671,88
  • Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado Unemat (Campus Universitário Deputado Rene Barbour - Barra do Bugres) - 672,82
  • Universidade Estadual do Piauí (Campus Professor Antonio Giovanne Alves de Sousa - Piripiri) - 674,31
  • Universidade Estadual do Piauí (Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti - Corrente) - 677,82

