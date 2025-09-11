Enem e Educação | Notícia
Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito
Confira as universidades públicas com as notas de corte mais altas e mais baixas em direito no Sisu 2025 e saiba o que esperar para a próxima edição
Clique aqui e escute a matéria
O curso de direito está entre os mais tradicionais e disputados do Brasil, atraindo milhares de candidatos a cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A graduação é oferecida por muitas universidades públicas do país, mas a concorrência e as notas de corte variam bastante de acordo com a instituição, a localização e o número de vagas disponíveis.
Leia Também
Maiores notas de corte
Todas as notas foram extraídas da modalidade ampla concorrência.
- Universidade Federal do Amazonas (Unidade Sede - Manaus) - 883,34
- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Campus Marabá II) - 864,36
- Universidade Federal de Mato Grosso(Campus Universitário de Cuiabá) - 836,56
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Campus de Caicó) - 830,61
- Universidade de Pernambuco (FCAP - Recife) - 806,70
Menores notas de corte
Todas as notas foram extraídas da modalidade ampla concorrência.
- Universidade Estadual do Piauí (Polo UAB - Bom Jesus) - 669,35
- Fundação Universidade Federal do Tocantins(Campus Universitário de Arraias - Unidade de Buritizinho) - 671,88
- Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado Unemat (Campus Universitário Deputado Rene Barbour - Barra do Bugres) - 672,82
- Universidade Estadual do Piauí (Campus Professor Antonio Giovanne Alves de Sousa - Piripiri) - 674,31
- Universidade Estadual do Piauí (Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti - Corrente) - 677,82