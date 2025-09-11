fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: dicas para controlar a ansiedade na hora da prova

No Brasil, 18,8% dos estudantes já se sentem totalmente esgotados antes mesmo das provas e 13,6% relatam perda de confiança em si mesmos

Por Aisha Vitória Publicado em 11/09/2025 às 15:29
Enem 2025: dicas para controlar a ansiedade na hora da prova
Enem 2025: dicas para controlar a ansiedade na hora da prova - Thirdman94/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O período de preparação para vestibulares e exames decisivos como o Enem costuma ser marcado por ansiedade, cobrança excessiva, sobrecarga de estudos e pressão familiar.

Esse cenário impacta diretamente na saúde emocional dos jovens. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que um em cada sete adolescentes, entre 10 e 19 anos, enfrenta algum transtorno mental.

No Brasil, 18,8% dos estudantes já se sentem totalmente esgotados antes mesmo das provas e 13,6% relatam perda de confiança em si mesmos.

Com o objetivo de apoiar estudantes e famílias nesse momento decisivo, o Jornal do Commercio reuniu algumas estratégias práticas para preservar o bem-estar durante a fase preparatória. Confira:

Monte um cronograma equilibrado

Organize horários realistas de estudo e intercale pausas de descanso. Revisões em blocos curtos tendem a ser mais eficazes do que longas jornadas.

Pratique técnicas de relaxamento

Momentos de meditação, respiração profunda ou alongamentos ajudam a reduzir a ansiedade e podem ser feitos nos intervalos de estudo ou antes de dormir.

Cuide da alimentação e do sono

Mantenha uma dieta rica em frutas, vegetais e proteínas, e evite o excesso de açúcar e cafeína, que podem aumentar a ansiedade. Durma bem para melhorar a concentração e o humor.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Se atente aos sinais emocionais

Alterações de humor, dificuldade de concentração e cansaço excessivo devem ser observados com cautela.

Procurar apoio familiar ou profissional pode evitar que esses sinais se agravem.

Valorize sua rede de apoio

Compartilhar expectativas e inseguranças com amigos, familiares ou professores ajuda a aliviar a pressão e fortalece a confiança. É sempre bom manter esse contato para evitar o acumulo de estresse.

Desenvolva a regulação emocional

Aprender a reconhecer e gerenciar as próprias emoções ajuda na manutenção do foco e no controle da ansiedade durante o processo de preparação.

Mais do que um resultado acadêmico, o vestibular deve ser encarado como uma etapa importante, mas não como um fardo.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
UNIVERSIDADE

Enem 2025: confira os cursos mais concorridos na UFPE
Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito
UNIVERSIDADE

Enem 2025: maiores e menores notas de corte em direito

Compartilhe

Tags