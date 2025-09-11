Enem 2025: dicas para controlar a ansiedade na hora da prova
No Brasil, 18,8% dos estudantes já se sentem totalmente esgotados antes mesmo das provas e 13,6% relatam perda de confiança em si mesmos
O período de preparação para vestibulares e exames decisivos como o Enem costuma ser marcado por ansiedade, cobrança excessiva, sobrecarga de estudos e pressão familiar.
Esse cenário impacta diretamente na saúde emocional dos jovens. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que um em cada sete adolescentes, entre 10 e 19 anos, enfrenta algum transtorno mental.
Com o objetivo de apoiar estudantes e famílias nesse momento decisivo, o Jornal do Commercio reuniu algumas estratégias práticas para preservar o bem-estar durante a fase preparatória. Confira:
Monte um cronograma equilibrado
Organize horários realistas de estudo e intercale pausas de descanso. Revisões em blocos curtos tendem a ser mais eficazes do que longas jornadas.
Pratique técnicas de relaxamento
Momentos de meditação, respiração profunda ou alongamentos ajudam a reduzir a ansiedade e podem ser feitos nos intervalos de estudo ou antes de dormir.
Cuide da alimentação e do sono
Mantenha uma dieta rica em frutas, vegetais e proteínas, e evite o excesso de açúcar e cafeína, que podem aumentar a ansiedade. Durma bem para melhorar a concentração e o humor.
Se atente aos sinais emocionais
Alterações de humor, dificuldade de concentração e cansaço excessivo devem ser observados com cautela.
Procurar apoio familiar ou profissional pode evitar que esses sinais se agravem.
Valorize sua rede de apoio
Compartilhar expectativas e inseguranças com amigos, familiares ou professores ajuda a aliviar a pressão e fortalece a confiança. É sempre bom manter esse contato para evitar o acumulo de estresse.
Desenvolva a regulação emocional
Aprender a reconhecer e gerenciar as próprias emoções ajuda na manutenção do foco e no controle da ansiedade durante o processo de preparação.
Mais do que um resultado acadêmico, o vestibular deve ser encarado como uma etapa importante, mas não como um fardo.