JC Educação: Saúde mental na escola é responsabilidade coletiva e precisa estar no centro do debate
Rossandro Klinjey, Jaime Ribeiro, Gilson Monteiro e Cecília Cruz debateram os desafios da saúde mental nas escolas públicas e privadas
Clique aqui e escute a matéria
Trazer para o debate questões relacionadas à saúde mental e o cuidado com o emocional no ambiente escolar — sob a perspectiva de que todos têm responsabilidade, incluindo escola, família e sociedade — foi o que norteou a terceira edição do JC Educação, realizada nesta quinta-feira (11), no Auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
Para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, em um intervalo de 10 anos (2014-2024), os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS cresceram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o avanço foi ainda mais acentuado: mais de 3.300%, passando de 1.534 atendimentos, em 2014, para 53.514 no último ano.
A saúde mental dos professores e servidores da Educação também apresentam índices elevados de ansiedade e estresse, em grande parte devido à sobrecarga de trabalho e à desvalorização da profissão.
Com o tema "Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo", Rossandro Klinjey, psicólogo e embaixador da Educa; Jaime Ribeiro, executivo da área de Educação e CEO da Educa; Gilson Monteiro, secretário de Educação de Pernambuco; e Cecília Cruz, secretária de Educação do Recife, discutiram os desafios enfrentados pelas escolas — tanto da rede pública quanto da rede privada — que precisam ser enfrentados de forma contínua, dentro e fora da sala de aula.
Há um entendimento de que, atualmente, a escola vai além de seus muros e vem sendo transformada não apenas pelo advento digital, mas também por uma série de mudanças sociais. No entanto, Jaime Ribeiro pontua que é necessário que esse espaço de conhecimento recupere sua autoridade pedagógica e a coragem de estabelecer limites, mesmo diante da pressão de famílias cada vez mais exigentes.
“A escola tem um raio de ação muito maior; ela não termina quando a sirene toca, indicando o fim das aulas e a saída dos alunos — talvez para as crianças, sim, mas para o diretor, para o professor, isso não acontece. A escola continua", afirmou Ribeiro.
- Caso Alícia: o direito de dizer "não" violado desde a infância e o combate ao machismo dentro das escolas
- Rossandro Klinjey: Escolas acolhedoras - por que o acolhimento é prioridade para muitas famílias?
- Mensalidade não compra censura: Escola existe para ampliar o mundo do seu filho, não para reforçar sua bolha!
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Na sociedade da hipervigilância, onde tudo viraliza, qualquer fala do diretor ou do professor pode virar meme, se espalhar e provocar grande tensão. A escola não tem o direito de descansar, e isso tem provocado o esgotamento de professores e líderes escolares, simplesmente porque ela está aberta 24 horas por dia, na sua sala de aula mais complexa: o grupo de WhatsApp dos pais”, complementou.
O CEO da Educa destacou que, em muitos casos, as famílias esperam que a escola resolva situações que fazem parte do amadurecimento das crianças — como perder um jogo, não ser convidado para uma festa ou enfrentar frustrações no convívio social. Ele citou o caso de uma mãe que pediu à direção da escola que o filho fosse “ajudado” a marcar um gol nas aulas de Educação Física.
“Se a escola disser ‘sim’ para tudo, se ceder a todas as pressões, torna-se refém. E perde a chance de educar de verdade. A escola boa é a que sabe dizer ‘não’ — e explicar por que está dizendo”, reforçou.
Segundo ele, o “não” é também um instrumento de proteção. “O ‘não’ preserva a saúde mental dos professores, educa as crianças e fortalece a comunidade escolar. Quando uma escola é coerente com sua proposta pedagógica, mesmo que frustre expectativas, ela está ajudando a formar indivíduos mais resilientes”, explicou.
Em uma sociedade que valoriza o imediatismo e a experiência sem desconforto, a escola não pode se transformar em uma espécie de “Disney”, onde frustrações são evitadas a qualquer custo. “O ambiente escolar precisa oferecer repertório para que as crianças aprendam a lidar com a negatividade. Cair, levantar e seguir em frente é parte do processo de formação”, completou.
Para o especialista, recuperar o papel de educar por meio do limite é urgente: “Dizer ‘não’ é uma escolha pedagógica e também um ato de cuidado. Sem isso, não há formação integral — nem para os alunos, nem para os próprios educadores.”
O que é uma escola com saúde mental?
Antes de entender o que é uma escola com saúde mental, é necessário reconhecer os sinais de adoecimento emocional, tanto dentro da escola quanto em seu entorno — nas relações, nas famílias e na sociedade. Rossandro Klinjey foi enfático: “Não existe cura sem diagnóstico”.
“No fundo, o que estamos fazendo aqui é dando um diagnóstico, e a gente pode fazer isso na família, na escola, na sociedade. Para onde formos, percebemos isso, que a humanidade vive, muitas vezes, de forma descompensada, sem enfrentar a vida com capacidade, consciência e responsabilidade. Às vezes, com a incapacidade de reconhecer que não está dando conta", disse.
A partir desse reconhecimento como ponto de partida, as escolas podem, de forma mais consciente, buscar recursos e estratégias para olhar o socioemocional com o papel que ele realmente deve ter. Para o embaixador da Educa, esse olhar precisa ir além da transversalidade: o socioemocional precisa ter um espaço estruturado, claro e definido dentro da grade curricular, para que não fique apenas nas boas intenções da transversalidade.
“O lugar do socioemocional é um processo que não pode escolher famílias. O educador também precisa ser cuidado. Cuidar de quem cuida é essencial. Durante muitos séculos, o foco esteve no professor; depois, virou completamente para o aluno. Mas o foco precisa estar na relação — na relação entre aluno e professor, entre professor e família, e em todas as conexões dentro do ambiente escolar".
Rossandro Klinjey reforçou que a escola tem um papel crucial na construção da saúde mental, mas não substitui a família.“Ela precisa convidar a família para essa parceria fundamental, para que possamos construir, de fato, uma sociedade funcional.”
Durante sua participação na terceira edição do JC Educação, Klinjey também fez uma análise profunda e provocadora sobre os desafios emocionais das novas gerações e o papel das famílias nesse contexto.
Ele criticou o comportamento recorrente em muitas famílias contemporâneas de tentar blindar os filhos de qualquer tipo de frustração ou sofrimento.
“Em que momento a família passou a acreditar que não sofrer era a melhor opção?”, questionou, ao relatar o caso de um pai que pediu anestesia para o filho antes de uma simples aplicação de vacina, apenas para evitar a dor da agulha.
Essa lógica nega o valor educativo da dor e do enfrentamento, componentes essenciais do amadurecimento humano. O excesso de proteção emocional pode gerar uma geração fragilizada, despreparada para lidar com a realidade da vida, com frustrações, perdas, limites e desafios inevitáveis.
Saúde mental começa na infância: escolas precisam agir desde cedo
Ainda existe, nas escolas, uma cultura de que o tema da saúde mental deve ser tratado principalmente com os adolescentes, quando, na verdade, esse cuidado precisa começar muito antes.
“É preciso trabalhar com os mais novos, de 6 a 10 anos, que têm capacidade e potencial para lidar com esse tema. E começar a introduzi-lo ainda na educação infantil, especialmente em parceria com as famílias e as redes de ensino”, afirmou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.
Além disso, todas as questões relacionadas a saúde mental precisam ser contextualizadas dentro das diversas realidades vivenciadas em cada unidade de ensino.
“A escola ainda é esse espaço de segurança. O que acontece ali pode transformar a vida do estudante, por isso, precisamos tratar dessas temáticas todos os dias, fortalecer habilidades socioemocionais e falar de saúde mental com intencionalidade”, disse.
Entre as iniciativas ofertadas na rede municipal de ensino, estão o Programa de Bem-Estar para Servidores, que oferece apoio psicológico e atividades como ioga e fisioterapia, e o Educação que Protege, que atua na prevenção do bullying, ciberbullying e da violência escolar, além de contar com psicólogos nas escolas para mediação de conflitos.
Cecília também destacou a importância do protagonismo estudantil e da criação de um ambiente que faça sentido para o aluno. Ela citou o exemplo de um estudante de 11 anos que propôs a criação de um clube de crochê para ajudar colegas a cuidar da saúde mental. “Esse protagonismo muda a escola, muda a relação entre eles e até com as famílias”, disse.
Saúde mental com foco na escuta e proximidade com as escolas
Com uma rede de ensino com 1.076 escolas, 38 mil professores e um universo de 45 a 50 mil servidores em geral da educação, o secretário de Educação de Pernambuco Gilson Monteiro, afirmou que o maior desafio da gestão é enxergar cada um desses atores e aproximar a secretaria das escolas.
“O primeiro ponto é entender os gerentes regionais, entender os gestores, para que esses possam entender mais os professores, chegar mais próximo deles e eles chegarem mais próximo dos estudantes”, afirmou.
O secretário da SEE citou o projeto Entrelaços, que tem como meta “até o final de outubro termos em toda a rede 1.200 profissionais em cada escola, junto com o agente social, para enxergar de fato cada estudante e cada professor”.
Os núcleos criados tem o intuito de permitir que o atendimento seja estendido, envolvendo gestores e buscando soluções para problemas nas unidades escolares. Por fim, o secretário ressaltou que a política pública precisa ser construída sem vaidade e com respeito às diferenças regionais.
“Eu não posso tratar o Sertão como trato a Região Metropolitana. As transformações são diferentes, os projetos são diferentes. O que a gente pensa é em gestão colaborativa, enxergar os movimentos, conversar com eles”, concluiu, defendendo que o objetivo maior é “humanizar o trabalho e enxergar cada estudante e cada professor em todas as localidades do estado”.