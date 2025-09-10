fechar
Mensalidade não compra censura: Escola existe para ampliar o mundo do seu filho, não para reforçar sua bolha!

Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa, explica que a escola ensina o que seu filho precisa, e não apenas o que você quer que ele aprenda

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 11:00 | Atualizado em 10/09/2025 às 11:10
Para Jaime Ribeiro, "a educação do seu filho não é um cardápio onde você escolhe o que quer que ele aprenda. Educação de verdade provoca, questiona, amplia, ensina a pensar"
Para Jaime Ribeiro, "a educação do seu filho não é um cardápio onde você escolhe o que quer que ele aprenda. Educação de verdade provoca, questiona, amplia, ensina a pensar"

Existe uma ideia equivocada que, infelizmente, permeia muitas famílias: a de que pagar a mensalidade da escola confere o direito de determinar cada aspecto do aprendizado do filho. É uma armadilha que confunde o papel da educação com o de um serviço comercial.

"Você paga a escola do seu filho achando que isso te dá o direito de censurar o que ele aprende. Então, escuta isso aqui. Não é porque você paga que você manda. Não é porque você tem dinheiro que você tem razão", aponta a perspectiva da escola.

Essa afirmação de Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa,  é um convite à reflexão sobre a verdadeira natureza da relação entre família e instituição de ensino.

Escola não é loja. Pai e mãe, não são clientes

A comparação com o universo do consumo é um erro comum. Quando se paga por um serviço, como em um hospital, somos pacientes, não clientes com poder de gerenciar o tratamento. Da mesma forma, na escola, a figura é de pai e mãe, não de cliente.

"Escola não é loja. Quando você paga um hospital, você vira paciente, não cliente. Na escola, você é pai, mãe, não cliente", explica Ribeiro.

Essa distinção é vital para entender que a educação não pode ser customizada como um cardápio onde se escolhe o que o filho deve ou não aprender. O objetivo pedagógico vai muito além das preferências individuais.

Educação de verdade inclui provocar, questionar e ampliar horizontes

O que a escola de fato se propõe a fazer é um trabalho profundo e multifacetado. A educação de qualidade não se limita a transmitir informações. Ela busca desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de análise e a autonomia intelectual.

Para Jaime Ribeiro, "a educação do seu filho não é um cardápio onde você escolhe o que quer que ele aprenda. Educação de verdade provoca, questiona, amplia, ensina a pensar".

Se a intenção é apenas controlar e filtrar o que a criança ouve, vê e lê, o propósito não é educar, mas "doutrinar do seu jeito", o que impede a formação de um indivíduo preparado para a complexidade do mundo.

O diálogo respeitoso e a escolha consciente

Discordar da escola é um direito, mas a forma como essa discordância é expressa faz toda a diferença. O caminho é o diálogo, o respeito e a escuta. "Quer discordar da escola, pode, mas faça isso com diálogo, respeito, com escuta", afirma Jaime.

E se, após essa troca, os valores e a abordagem da escola realmente não se alinharem com o que a família acredita, a solução não é tentar impor mudanças, mas buscar uma instituição que melhor se encaixe. "E se a escola não combina com o que você acredita, tudo bem, escolha outra".

É crucial entender que "o dinheiro não te autoriza a cancelar o que não te agrada". A escola não tem como missão reforçar "sua bolha", mas sim expandir os horizontes dos alunos, expondo-os à diversidade de ideias e à realidade multifacetada da vida.

Preparar para um mundo real, diverso e complexo

A função primordial da escola é preparar os estudantes para o mundo. Um mundo que, por natureza, é "real, diverso e complexo".

Não se trata de ensinar o que os pais querem, mas sim o que o filho precisa para navegar com sucesso por esse cenário. "Escola não ensina o que você quer, ensina o que seu filho precisa. Aprenda isso", ressalta Jaime.

Segundo o especialista, esta é uma lição fundamental para todos os pais, que buscam o melhor para o futuro dos filhos. Ao abraçar essa perspectiva, fortalecem a parceria com a escola e permitem que ela cumpra seu verdadeiro propósito: o de ser um ambiente de crescimento, questionamento e preparação para a vida.

