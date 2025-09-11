Editorial JC: Mente sã para uma educação de qualidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Importância do cuidado com estudantes no ambiente escolar inclui a crescente preocupação com a saúde mental para o pleno desenvolvimento

Mais que uma extensão do lar, a escola reúne características fundamentais para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A escola é o local de figuras exemplares, nas faces de professores, colegas e colaboradores.

Pode ser um refúgio indispensável, quando o ambiente familiar impõe algum tipo de desconforto, ou mesmo opressão.

JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo

E deve ser, por princípio, um lugar de reconhecido acolhimento, onde estudantes encontram orientações, num espaço de respeito e liberdade no qual aprende, além das lições do conhecimento, a conviver com outras pessoas, se identificando num grupo de amizade, estudo ou prática esportiva.

Tema do encontro sobre JC Educação promovido pelo Jornal do Commercio e demais veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, em parceria com a Educa, a saúde mental nas escolas tem sido cada vez mais um pressuposto para o alcance dos objetivos educacionais que transcendem, mas não dispensam, o aprendizado de conteúdos programáticos e do despertar da criticidade que auxilia na ampliação de horizontes e da visão de mundo. Numa época sobrecarregada por informações, distrações e demandas diárias, crianças e adolescentes também se sentem pressionados por cobranças.

E podem ser alvos vulneráveis de assédios de variados tipos, cuja ocorrência pode influenciar na formação da personalidade e gerar problemas duradouros para a vida adulta.

Como os debates no evento ressaltaram, e a experiência tem demonstrado, o ambiente escolar precisa estar preparado para lidar com as necessidades contemporâneas de crianças e adolescentes, no que diz respeito à prevenção ou tratamento da saúde mental.

Os riscos envolvem situações criadas no próprio ambiente da escola, ou do lado de fora, especialmente no seio familiar. Para qualquer caso, a educação ideal traz o suporte indispensável para alunos e alunas, bem como para a família, numa parceria que se traduz em relação de confiança e amadurecimento social.

Quanto mais próxima a família se sentir da escola, maior será a sensação de conforto e segurança potencialmente percebida pela criança ou adolescente, e por seus pais ou responsáveis.

Entre os desafios atuais nas escolas brasileiras, o combate ao bullying desponta como questão permanente. Em todas as escolas, para qualquer faixa etária, em especial a partir da pré-adolescência, quando as diferenças começam a ser identificadas.

Outro problema é o estímulo à atenção necessária ao aprendizado, para gerações viciadas nas telas e nos jogos em rede, de maneira a injetar curiosidade nos olhares que se aventuram na descoberta do mundo. As abordagens têm que prever a diversidade no público infantojuvenil, fazendo da própria diversidade um elemento de exaltação, e não, algo limitante ou problemático.

A busca da mente sã nas escolas obedece ao pressuposto do desenvolvimento de vidas equilibradas, iniciadas no autoconhecimento tanto quanto protegidas de ameaças externas constantes. Ao mesmo tempo, incentivando o uso responsável da liberdade e da capacidade de discernimento em formação, no universo em expansão de crianças e adolescentes.

