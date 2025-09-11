Voz do Leitor 11.09: Desordem na Praça Dom Vital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitor reclama da flata de fiscalização e uso indevido da Praça Dom Vital, no bairro de São José, onde veículos estão circulando na área dos pedestres

Hoje passei o maior susto quando me deparei com um carro na frente das escadarias da Igreja da Penha, na Praça Dom Vital, no bairro de São José, no Centro do Recife. Depois fiquei observando e vi que existe um retorno por cima da praça. Será que é permitido mesmo?

Paulo de Luna, por e-mail

LIXO ACUMULADO EM CANDEIAS

Faço o mais veemente apelo ao Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Sr. Luiz Medeiros, para eliminar esse lixão que se formou no cruzamento da rua Maria José do Amaral com a Rua Hercilio Celso, em Candeias. Moradores não aguentam mais pagar uma taxa de limpeza urbana caríssima e não ter a devida contra-prestação. Se a atual gestão, gastasse em infraestrutura e conservação das vias o que gasta em shows e parques, cenas como essa seriam coisas raras de se ver. Alerto também para a quantidade de vetores de doenças que esse descaso proporciona. Dengue, zika, chicungunha e outras mazelas são doenças frequentes na vizinhança em decorrência dessa "forcinha" do poder público municipal. Ate quando?

Fábio Jr., por e-mail

LEI DOS 12 BAIRROS

O Recife é uma cidade muito curiosa. Bairros de classe abastadas, cujos moradores se amontoam em residenciais de luxo, alguns de altura considerável, sempre insistem em restringir a chegada de novos moradores e empreendimentos na região, sob a desculpa do adensamento urbano e impactos para a cidade. Não vejo a mesma mobilização em prol de outras áreas carentes de infraestrutura. A Lei dos 12 bairros jamais se aplicou à toda a cidade, respeitadas as particularidades de cada bairro. É um instrumento importante, mas que precisa ser atualizada para a realidade de uma cidade que precisa crescer, preservando patrimônios, mas não sendo total proibitiva. Sem mais gente morando e novos empreendimentos, a economia para. Sem dinamismo econômico a cidade não cresce, e o resultado temos visto ao comparar o Recife a outras capitais de seu porte.

Antonio Sérgio, por e-mail

VIOLÊNCIA EM ESCOLA

Negligência é a palavra de ordem no caso da menina brutalmente agredida e morta em Belém de São Francisco. Negligência na educação das crianças e adolescentes, em casa e nas unidades de ensino, desde a formação à coibição de alguns atos. Negligência do sistema de saúde, que não atentou de imediato para as necessidade da paciente após a violência sofrida. E negligência do poder público, na esfera investigativa e de sensibilidade para com o caso. Embora envolva menores - infratores -, é preciso uma resposta rápida e alardeada para que isso não se repita.

Vitória Dantas, por e-mail

NEGLIGÊNCIA COM NOVA DESCOBERTA

Diante de tantos problemas, os moradores de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, amanheceram esta quarta-feira (10) sem transporte público. O problema pontual foi somado à negligência da Prefeitura do Recife para com o bairro, que está sofrendo mudanças forçadas no trânsito em virtude de ações e obras que não publicamente informadas pela PCR. A despeito disso, sequer fiscalização de trânsito e sinalização necessária existem. Um total descaso!

Tânia Santos, por e-mail