Voz do leitor 10.09: Flanelinhas tomam conta do estacionamento na Feirinha da Aurora

Leitor critica a falta de fiscalização da Prefeitura em relação à atuação de flanelinhas, que cobram para motoristas utilizarem estacionamento público

Estive pela primeira e última vez, com minha família, na feirinha localizada na Rua da Aurora, Centro do Recife; pelo fato de ter sido extorquido, neste domingo (7), pelos flanelinhas. É inadmissível ter que pagar o estacionamento quando na verdade é um espaço público. Eles ainda exigem pagamento antecipado para garantir a integridade do veículo. A Guarda Municipal da Prefeitura do Recife deveria estar presente nesses eventos para inibir esse absurdo.



Wilson Vieira, por e-mail

SEM OPCIONAL

Há meses que a Grande Recife Consórcio de Transportes suspendeu as linhas opcionais UR-02 e UR-11, que atendiam aos bairros da Cohab, Ibura, Ipsep e Jordão, porque as empresas Borborema e Metropolitana justificaram não ter ônibus suficientes e/ou adequados àquele serviço a ser prestado aos bairros em questão. Até agora não se tem nenhuma resposta dos órgãos competentes no que se refere à volta dessas linhas.

Marcos Henrique, por e-mail

SETE DE SETEMBRO

O dia 7 de setembro é muito importante para o Brasil, pois marca a nossa independência. Mas, parece que milhares de brasileiros acharam que era 4 de julho. Será? Não. Foi uma demonstração, proposital, horrorosa de submissão dessas pessoas, traidoras de nossa pátria. Um ato covarde e sem tamanho trocar nossa bandeira pela dos EUA.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

CONDENAÇÃO DE BOLSONARO



Dia 09 de setembro de 2025, um marco na história democrática do Brasil. Já que, depois de 5 horas de leitura seguido de voto técnico e coeso, o relator da trama golpista, ministro do STF, Alexandre de Morais, implacável como esperava o Brasil, condena o ex-presidente Jair Bolsonaro, como líder de organização criminosa pela frustrada tentativa de golpe de Estado. Como também os que participaram desta organização criminosa foram condenados os ex-membros do governo Bolsonaro, generais Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, mais o ex- comandante da Marinha, Almir Garnier, coronel e delator Mauro Cid, ex-

ministro da Justiça, Anderson Torres e ex-diretor da ABIN, deputado Alexandre Ramagem. E encerrando o dia deste julgamento o ministro Flávio Dino, acompanhou o voto do relator também condenando o ex- presidente e mais 7 que fizeram parte desta organização criminosa. É bem provável que Bolsonaro

seguirá preso, não mais em domiciliar, mas em presidio comum, já que, os militares não querem que o ex-presidente fique preso num quartel do Exército...



Paulo Panossian, por e-mail

MORTE E AGRESSÃO EM ESCOLA

Muito triste a morte da aluna por colegas de escola. Ou se reformulam essas leis ou continuaremos a ver mais cenas como essa. A primeira frase que os jovens dizem quando são cobrados é "sou criança tenho meus direitos",mas nunca dizem "sou criança tenho meus deveres", isso porque do ECA só se divulga os direitos. Fui de uma geração onde os pais educavam e puniam.

Romulo Alves, por e-mail

RESPOSTA NEOENERGIA

Em atenção ao leitor Gilberto de Melo Silva, que alertou para medidor de energia possivelmente avariado, a Neoenergia Pernambuco informa que reconfigurou o aparelho remotamente e normalizou o serviço.

Assessoria de imprensa