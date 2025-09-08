Gilson Monteiro: 'Saúde mental na escola, construindo espaços de cuidado'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) reconheceu que saúde mental e ambiente escolar são indivisíveis e lançou o Projeto EntreLaços

A saúde mental nas escolas brasileiras é um desafio urgente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental, sendo depressão e ansiedade os mais comuns, especialmente entre jovens. O ambiente escolar é diretamente impactado pelo bem-estar emocional de estudantes e professores, que convivem com pressão por desempenho, sobrecarga e desafios sociais e familiares.

Em Pernambuco, a urgência é real e existe resposta concreta. A Secretaria de Educação do Estado (SEE) reconheceu que saúde mental e ambiente escolar são indivisíveis e lançou oficialmente, em agosto de 2025, o Projeto EntreLaços, um movimento que transforma escolas em espaços acolhedores e de pertencimento.

O projeto implementa protocolos de escuta qualificada dos estudantes, garante apoio emocional e constrói um ambiente seguro e colaborativo envolvendo toda a comunidade escolar. Atua em parceria com o Programa Escola que Protege, do Ministério da Educação (MEC), com apoio técnico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e do Child Mind Institute. A equipe foi ampliada de 120 para 1.200 psicólogos, além de assistentes sociais e analistas, para oferecer acompanhamento contínuo.

O projeto também apoia professores, gestores e profissionais da educação, reconhecendo que cuidar de quem cuida é essencial para o bem-estar de toda a escola. A iniciativa se organiza em eixos estratégicos que incluem promoção da saúde mental, prevenção de múltiplas formas de violência, formação continuada da rede, articulação com redes intersetoriais e estratégias de expansão e permanência em parceria com o Programa Escola que Protege do MEC.

Ações prioritárias do EntreLaços estão sendo instituídas desde 2024, antes mesmo de ser estruturado como projeto, via Unidade de Atenção Psicossocial às Escolas e Núcleos de Atenção Psicossocial (UAPSE) das 16 Gerências Regionais de Educação. No último ano letivo, 756 escolas estaduais de Pernambuco receberam ao menos uma ação do Projeto EntreLaços. Neste ano, já foram realizadas ações em 698 escolas da rede, apenas no primeiro semestre. Nossa estimativa é que terminemos o ano com o engajamento de todas as escolas da rede em ações sistemáticas do projeto.

Escola não é apenas um espaço de aprendizado acadêmico, mas também um território de desenvolvimento emocional. Quando estudantes e professores recebem apoio adequado, o ensino se fortalece e a convivência melhora. O EntreLaços aposta na prevenção, no acolhimento e na construção de vínculos, promovendo empatia e oferecendo suporte contínuo, preparando estudantes para lidar com suas emoções e professores para exercer sua função com segurança e equilíbrio.

Promover a saúde mental na escola significa compreender que o processo de ensino-aprendizagem está intrinsecamente ligado ao bem-estar emocional de estudantes, professores e comunidades. Diante disso, a Rede Estadual de Ensino se apresenta como horizonte político e pedagógico capaz de articular prevenção, cuidado e transformação social. Ao valorizar a diversidade, combater as opressões e fortalecer vínculos comunitários, reafirma-se o compromisso de construir uma escola protetiva, inclusiva e promotora do bem viver.

Diante disso, fica claro para a gestão estadual que investir em saúde mental não é luxo, é alicerce da aprendizagem, da cidadania e da dignidade. Pernambuco mostra que cuidar da mente na escola é investir no futuro da educação, criando ambientes educativos acolhedores, inclusivos e capazes de fortalecer estudantes e profissionais para que floresçam plenamente.

*Gilson Monteiro, secretário de Educação de Pernambuco