Rossandro Klinjey: Escolas acolhedoras - por que o acolhimento é prioridade para muitas famílias?

Cada vez mais a busca por escolhas acolhedoras que oferecem segurança, afeto e desenvolvimento integral aumenta. Entenda por que isso acontece

A busca por escolas acolhedoras tem crescido de forma significativa. Mais do que resultados em vestibulares, muitas famílias querem garantir que seus filhos estejam em um ambiente onde se sintam seguros, respeitados e felizes.

Essa mudança de olhar não significa que o desempenho acadêmico deixou de ser importante, mas reconhece que ele é consequência de um processo mais amplo: formar cidadãos preparados para lidar com desafios da vida, não apenas para tirar nota 10 nas provas.

“O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram”, Jean Piaget

O que são escolas acolhedoras?

Escolas acolhedoras enxergam cada estudante como um ser único, com necessidades emocionais, cognitivas e sociais próprias. Elas vão além do currículo tradicional e investem na construção de vínculos positivos, no respeito à diversidade e em práticas pedagógicas que valorizam o bem-estar.

Elas buscam criar um ambiente em que haja sentimento de pertencimento, valorização e proteção, favorecendo o aprendizado e o desenvolvimento saudável no que tange todos os aspectos da vida: acadêmico, social e emocional.

O que contempla uma escola acolhedora?

Quando falamos em acolhimento, não estamos nos referindo apenas a um gesto simpático na recepção ou a um professor atencioso. Trata-se também de uma cultura que permeia todos os aspectos da instituição, desde a estrutura física até as relações humanas.

1. O acolhimento começa pelo espaço escolar

Escolas acolhedoras cuidam para que seus ambientes sejam não apenas bonitos, mas funcionais, seguros e acessíveis. Isso significa oferecer infraestrutura adaptada para estudantes com diferentes necessidades, espaços limpos e organizados, áreas verdes ou de lazer que incentivem a convivência e o movimento.

2. Escolas acolhedoras promovem cultura de respeito e pertencimento

Mais do que um lugar de aprendizado, a escola precisa ser um espaço onde cada estudante se sinta parte de algo maior. E para isso, é importante valorizar a diversidade cultural, social, física e intelectual, e adotar políticas claras de prevenção ao bullying e à discriminação.

Pequenos gestos, como reconhecer e celebrar conquistas individuais e coletivas, ajudam a construir esse senso de pertencimento que fortalece a autoestima e a motivação dos estudantes.

3. Atenção ao desenvolvimento socioemocional

Formar um bom estudante vai além do livro e da sala de aula. É preciso preparar pessoas para lidar com frustrações, trabalhar em equipe e resolver conflitos. Programas de educação socioemocional precisam ser integrados ao currículo como parte essencial do aprendizado, porque acreditamos que as competências desenvolvidas são capazes de criar um mundo mais humanizado.

4. Parceria com as famílias

Mais do que reuniões periódicas, escolas acolhedoras se preocupam em envolver os pais em projetos, decisões e atividades, além de oferecer formação sobre temas relevantes, como uso consciente da tecnologia, saúde emocional e hábitos de estudo. Essa parceria cria uma rede de apoio ao estudante que ultrapassa os muros da instituição.

5. Protagonismo do aluno

Uma escola acolhedora entende que o estudante não é um mero receptor de informações, mas um agente ativo no seu próprio processo de aprendizagem. Isso significa abrir espaço para que ele participe de decisões, proponha projetos, desenvolva liderança e exercite a autonomia.

A escuta das necessidades e opiniões dos jovens não apenas fortalece o vínculo com a escola, mas também prepara-os para assumir responsabilidades e fazer escolhas mais conscientes na vida adulta.

Cada criança é única e tem suas necessidades específicas. Sendo assim, é fundamental observar as necessidades apresentadas por cada estudante, como sua capacidade de expressar e nomear as suas emoções.

Por que o acolhimento é aspecto essencial nas escolas?

Com o aumento dos índices de ansiedade e estresse entre crianças e adolescentes, oferecer um ambiente que promova bem-estar deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.

Uma criança e um jovem que se sentem pertencentes, respeitados e seguros tendem a aprender mais, ter maior engajamento e desenvolver competências essenciais para a vida adulta.

*Rossandro Klinjey, psicólogo clínico, especialista em educação e desenvolvimento humano e embaixador da Educa.