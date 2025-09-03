fechar
Enem e Educação | Notícia

Tempo de tela: O 'ladrão' silencioso da atenção do seu filho pode estar no quarto ou na mão

Especialista alerta sobre os perigos do tempo de tela excessivo para o desenvolvimento cerebral das crianças e dá dicas valiosas para os pais

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 17:37
O tempo de tela nos primeiros anos afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças, explica Jaime Ribeiro
O tempo de tela nos primeiros anos afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças, explica Jaime Ribeiro - JC Educação/Gemini

Clique aqui e escute a matéria

Uma das maiores preocupações dos pais hoje é o tempo que os filhos passam em frente às telas. Mas você sabia que esse hábito, aparentemente inofensivo, pode ter consequências duradouras no desenvolvimento cognitivo deles?

Jaime Ribeiro, CEO do Educa e pesquisador dos impactos das novas tecnologias nas relações humanas, traz um alerta baseado em dados científicos que todo pai e mãe precisa ouvir.

Segundo ele, "Não é achismo, é ciência. O tempo de tela nos primeiros anos afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças".

A preocupação é respaldada por uma pesquisa com mais de 400 crianças que identificou alterações significativas nas ondas cerebrais daquelas mais expostas a celulares, tablets e televisões.

Leia Também

O estudo "Associação entre tempo de tela e desempenho infantil em um teste de triagem do desenvolvimento" - publicado pelo periódico científico JAMA Pediatrics, 2019, pelos pesquisadores Sheri Madigan, PhD; Dillon Browne, PhD; Nicole Racine, PhD; e colaboradores -, mostra que o impacto é ainda mais sério nos primeiros anos de vida. "A exposição prolongada, especialmente em bebês de até um ano, mostrou-se ainda mais preocupante", afirma Ribeiro.

O que acontece no cérebro da criança?

De acordo com o especialista, o estudo mostra uma relação direta entre o tempo de tela e as áreas cerebrais essenciais para o aprendizado e o comportamento. "Quanto maior o tempo de tela, maiores as alterações nas regiões do cérebro responsáveis pela atenção e funções executivas".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Essas funções são cruciais para a vida escolar e adulta, pois envolvem planejamento, foco, controle de impulsos e resolução de problemas. O mais alarmante, segundo os dados apresentados por Ribeiro, é que os efeitos não são passageiros. "O estudo também revelou que o impacto é duradouro, com piores desempenhos nessas funções aos 9 anos de idade".

A recomendação e o conselho final

Diante de evidências tão fortes, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é clara: "zero tempo de tela para crianças de até 2 anos".

Jaime Ribeiro reconhece que seguir essa diretriz pode ser um desafio na rotina moderna, mas reforça a importância de os pais se manterem vigilantes.

Leia Também

A dica de ouro do pesquisador é pensar no futuro. A capacidade do seu filho de se manter focado nos estudos e em outras atividades depende das escolhas que vocês, pais, fazem hoje. Como ele mesmo resume, "Limite o tempo que seu filho passa em frente a uma tela. Ele vai te agradecer no futuro".

Portanto, a mensagem é clara: equilibrar o uso da tecnologia é um dos maiores presentes que podemos oferecer para garantir um desenvolvimento saudável e um futuro mais promissor para nossas crianças.

Sobre o JC Educação

Divulgação
Jaime Ribeiro, CEO e cofundador do Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital - Divulgação

No próximo dia 11 de setembro, Jaime Ribeiro estará no evento JC Educação - Saúde Mental da Escola: Um Desafio Coletivo, onde vai tratar desses e de outros temas para a comunidade escolar do Recife.

O encontro vai ocorrer no auditório do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O evento será apresentado por Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação do JC. Além de Jaime, também estarão presentes:

  • Rossandro Klinjey - Psicólogo, palestrante e consultor em Educação e Desenvolvimento Humano.
  • Gilson Monteiro - Secretário de Educação de Pernambuco.
  • Cecília Cruz - Secretária de Educação do Recife.

Leia também

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Inteligência artificial e seus filhos: Medo ou oportunidade? Especialista revela segredo para pais conectados!
JC Educação

Inteligência artificial e seus filhos: Medo ou oportunidade? Especialista revela segredo para pais conectados!

Compartilhe

Tags