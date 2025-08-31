Alerta que vem do inglês: "Brain Rot". Seus filhos estão perdendo a capacidade de pensar?
Jaime Ribeiro, CEO do Educa Saúde Mental, explica o "Cérebro Podre" e o que isso revela sobre o futuro da capacidade cognitiva de seus filhos e a sua
Em um mundo onde a informação flui mais rápido do que podemos processar, um novo e alarmante termo ganha destaque, reconhecido até mesmo pelo dicionário de Oxford: "Brain Rot", ou "Cérebro Podre".
Mas o que essa expressão impactante realmente significa para crianças e adolescentes, que navegam desde cedo por um mar de telas e conteúdos instantâneos? E para os adultos, que também estão imersos nessa realidade digital?
Jaime Ribeiro, CEO do Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital, explica o fenômeno e como podemos fazer para estancar o movimento.
O "Cérebro Podre" e a geração digital
A expressão "cérebro podre" não é apenas um modismo digital, mas um reflexo de um problema crescente e real.
Ela "se refere a um problema que tenho debatido há algum", diz Jaime Ribeiro, indicando uma preocupação já existente que agora ganha reconhecimento oficial. O cerne da questão é a perda da nossa capacidade de atenção, de foco e interpretação.
Para pais que se preocupam com o desenvolvimento cognitivo de seus filhos, essa é uma bandeira vermelha: como eles aprenderão, assimilarão conhecimento e resolverão problemas se suas mentes estão sendo treinadas para a superficialidade?
Como chegamos aqui? O ataque à nossa capacidade de atenção
A origem desse "apodrecimento cerebral" é multifacetada e enraizada em nossos hábitos digitais. Entre os principais culpados estão a "sobrecarga de informações, vício em vídeos rápidos, conteúdos rasos e conclusões sem reflexão".
Pense nos vídeos curtos que seus filhos assistem compulsivamente ou na facilidade com que a audiência absorve manchetes sem aprofundar. Esse fluxo constante de estímulos breves e superficiais estaria reconfigurando a arquitetura neural, tornando mais difícil a concentração em tarefas que exigem persistência e profundidade.
O perigo da perda do senso crítico: Seus filhos conseguem pensar?
As consequências desse cenário são graves e afetam diretamente a formação de nossos jovens e a capacidade de tomada de decisão dos adultos. Jaime alerta que "os jovens não pesquisam mais em diferentes fontes. Nós não lemos mais diferentes jornais". Em vez disso, "toda informação agora vem até nós".
O resultado pode ser desanimador: "como consequência perdemos o senso crítico, a capacidade de pensar. É como se o cérebro desaprendesse a pensar".
Para os pais, isso levanta uma questão crucial: estamos criando uma geração que terá dificuldade em discernir a verdade, analisar argumentos complexos ou formar opiniões bem fundamentadas? A perda da capacidade de raciocinar de forma independente é um dos maiores riscos que enfrentamos na era digital.
A realidade é que "é triste ver essa expressão agora reconhecida, pois isso significa que estamos lidando com um problema real, que só tende a crescer". É um chamado para a ação e para a reflexão profunda.
