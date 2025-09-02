Inteligência artificial e seus filhos: Medo ou oportunidade? Especialista revela segredo para pais conectados!
A inteligência artificial (IA) invadiu o cotidiano e tem gerado uma dúvida crescente entre os pais, especialmente aqueles com filhos no fundamental e ensino médio: como lidar com essa nova realidade sem que ela se torne uma ameaça?
A pergunta, feita por uma seguidora a Jaime Ribeiro - CEO e cofundador da Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital -, ecoa na mente de muitos. Felizmente, Ribeiro oferece três dicas "simples e poderosas" para transformar o medo em uma ferramenta de aprendizado e conexão familiar.
Não entregue a IA como uma "babá digital"
A primeira e mais crucial recomendação de Jaime Ribeiro é sobre a forma como a IA é introduzida no ambiente familiar. "Nunca entregue a inteligência artificial como se fosse uma babá digital", alerta o especialista.
A tentação de usar a tecnologia como um recurso para ocupar ou entreter os filhos pode ser grande, mas o impacto da presença parental é insubstituível.
A dica é clara: use junto, pergunte junto, converse com ele sobre as respostas. Segundo Ribeiro, "a presença dos pais muda tudo", transformando a interação com a IA em um momento de aprendizado e diálogo, ao invés de isolamento.
Ensine o senso crítico: A IA não é "dona da verdade"
Em um mundo onde a informação é vasta e, por vezes, confusa, desenvolver o senso crítico é uma habilidade de ouro. E com a IA, isso se torna ainda mais evidente.
Ribeiro enfatiza que é fundamental ensinar aos filhos que "a inteligência artificial não é a dona da verdade". Ela tem suas falhas: "Ela erra, inventa", diz ele.
Portanto, a tarefa dos pais é guiar as crianças para que aprendam a questionar e verificar. "Mostre pro seu filho como checar, como comparar, como duvidar", aconselha Ribeiro.
A proteção mais eficaz contra informações equivocadas ou inventadas pela IA não está na proibição, mas sim no desenvolvimento da capacidade de análise e discernimento dos jovens, pois "é o senso crítico dele que vai protegê-lo".
Seja o "porto seguro da escuta"
Além da orientação tecnológica, o suporte emocional dos pais desempenha um papel vital. Jaime Ribeiro destaca a importância de ser "um porto seguro da escuta, sem julgamentos".
A comunicação aberta em casa previne que os filhos busquem respostas e acolhimento em fontes externas e, muitas vezes, menos confiáveis. O especialista alerta que "quando seu filho não se sente ouvido em casa, ele vai buscar respostas à máquina".
Para Ribeiro, é imperativo que os pais mantenham esse espaço de confiança, pois "Esse lugar precisa ser seu". A conexão emocional e o diálogo são as bases para que a IA seja vista como uma ferramenta e não como um substituto para as relações humanas.
No fim das contas, a inteligência artificial "pode ser ameaça ou pode ser oportunidade. Depende de como a gente conduz", resume Jaime Ribeiro. O mais importante é que, independentemente dos avanços tecnológicos, "O influenciador da vida do seu filho ainda tem que ser você".
