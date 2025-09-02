fechar
Inteligência artificial e seus filhos: Medo ou oportunidade? Especialista revela segredo para pais conectados!

A pergunta, feita por uma seguidora a Jaime Ribeiro - CEO e cofundador da Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital -, ecoa

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 17:29
A dica é clara: use junto, pergunte junto, converse com ele sobre as respostas
A dica é clara: use junto, pergunte junto, converse com ele sobre as respostas - JC Educação/Gemini

A inteligência artificial (IA) invadiu o cotidiano e tem gerado uma dúvida crescente entre os pais, especialmente aqueles com filhos no fundamental e ensino médio: como lidar com essa nova realidade sem que ela se torne uma ameaça?

A pergunta, feita por uma seguidora a Jaime Ribeiro - CEO e cofundador da Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital -, ecoa na mente de muitos. Felizmente, Ribeiro oferece três dicas "simples e poderosas" para transformar o medo em uma ferramenta de aprendizado e conexão familiar.

Não entregue a IA como uma "babá digital"

A primeira e mais crucial recomendação de Jaime Ribeiro é sobre a forma como a IA é introduzida no ambiente familiar. "Nunca entregue a inteligência artificial como se fosse uma babá digital", alerta o especialista.

A tentação de usar a tecnologia como um recurso para ocupar ou entreter os filhos pode ser grande, mas o impacto da presença parental é insubstituível.

A dica é clara: use junto, pergunte junto, converse com ele sobre as respostas. Segundo Ribeiro, "a presença dos pais muda tudo", transformando a interação com a IA em um momento de aprendizado e diálogo, ao invés de isolamento.

Ensine o senso crítico: A IA não é "dona da verdade"

Em um mundo onde a informação é vasta e, por vezes, confusa, desenvolver o senso crítico é uma habilidade de ouro. E com a IA, isso se torna ainda mais evidente.

Ribeiro enfatiza que é fundamental ensinar aos filhos que "a inteligência artificial não é a dona da verdade". Ela tem suas falhas: "Ela erra, inventa", diz ele.

Portanto, a tarefa dos pais é guiar as crianças para que aprendam a questionar e verificar. "Mostre pro seu filho como checar, como comparar, como duvidar", aconselha Ribeiro.

A proteção mais eficaz contra informações equivocadas ou inventadas pela IA não está na proibição, mas sim no desenvolvimento da capacidade de análise e discernimento dos jovens, pois "é o senso crítico dele que vai protegê-lo".

Seja o "porto seguro da escuta"

Além da orientação tecnológica, o suporte emocional dos pais desempenha um papel vital. Jaime Ribeiro destaca a importância de ser "um porto seguro da escuta, sem julgamentos".

A comunicação aberta em casa previne que os filhos busquem respostas e acolhimento em fontes externas e, muitas vezes, menos confiáveis. O especialista alerta que "quando seu filho não se sente ouvido em casa, ele vai buscar respostas à máquina".

Para Ribeiro, é imperativo que os pais mantenham esse espaço de confiança, pois "Esse lugar precisa ser seu". A conexão emocional e o diálogo são as bases para que a IA seja vista como uma ferramenta e não como um substituto para as relações humanas.

No fim das contas, a inteligência artificial "pode ser ameaça ou pode ser oportunidade. Depende de como a gente conduz", resume Jaime Ribeiro. O mais importante é que, independentemente dos avanços tecnológicos, "O influenciador da vida do seu filho ainda tem que ser você".

Sobre o JC Educação

Jaime Ribeiro, CEO e cofundador do Educa, palestrante e especialista em relações humanas na era digital - Divulgação

No próximo dia 11 de setembro, Jaime Ribeiro estará no evento JC Educação - Saúde Mental da Escola: Um Desafio Coletivo, onde vai tratar desses e de outros temas para a comunidade escolar do Recife.

O encontro vai ocorrer no auditório do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O evento será apresentado por Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação do JC. Além de Jaime, também estarão presentes:

  • Rossandro Klinjey - Psicólogo, palestrante e consultor em Educação e Desenvolvimento Humano.
  • Gilson Monteiro - Secretário de Educação de Pernambuco.
  • Cecília Cruz - Secretária de Educação do Recife.

Para mais informações: (81) 99161-9043.

