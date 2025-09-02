fechar
Enem e Educação | Notícia

Escola particular no Recife terá disciplina de Inteligência Artificial no currículo a partir de 2026

Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 12:08
Estudantes do CBV terão disciplina de Inteligência Artificial (IA) em 2026
Estudantes do CBV terão disciplina de Inteligência Artificial (IA) em 2026 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 2026, os estudantes do Colégio CBV, no Recife, terão uma nova disciplina obrigatória na grade curricular: o Dia Lab.

Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa é uma das pioneiras do Brasil e tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital, preparando-os para interagir de forma ética, crítica e criativa com as tecnologias do presente e do futuro.

“Queremos que nossos estudantes sejam protagonistas da transformação, preparados para usar a IA com ética, criatividade e responsabilidade social”, afirmou Jessica Areval, diretora pedagógica do CBV. “A escola precisa ir além do básico e oferecer experiências significativas para o futuro dos nossos jovens", completou. 

Leia Também

Trilhas de aprendizagem

Segundo a escola, o projeto foi estruturado em trilhas de aprendizagem adaptadas às diferentes faixas etárias, permitindo que os estudantes avancem desde os fundamentos da Inteligência Artificial até suas aplicações sociais e criativas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para os alunos do 6º e 7º anos, o foco será o tema “IA nos Estudos e na Vida Pessoal”. Já os estudantes do 8º e 9º anos irão explorar “IA, Criatividade e Impacto”. Cada ciclo contará com 30 aulas ao longo do ano, divididas em três trilhas de 10 encontros, abordando desde conceitos básicos até questões éticas e o impacto da IA no cotidiano.

A proposta é que os alunos compreendam como a Inteligência Artificial funciona, reconheçam suas possibilidades de uso consciente e reflitam sobre seus efeitos na sociedade. Mais do que simples usuários, a ideia é formar uma nova geração de criadores de soluções inteligentes.

Além do conteúdo técnico, a disciplina também tem como objetivo desenvolver competências essenciais para o século XXI, como cidadania digital, preparação para um mercado de trabalho impactado pela automação e meta-aprendizagem – a capacidade de aprender de forma autônoma com o apoio de ferramentas inteligentes.

 

 

 

Leia também

Serra Talhada recebe projeto com IA para ampliar acesso à saúde ocular no SUS
TECNOLOGIA

Serra Talhada recebe projeto com IA para ampliar acesso à saúde ocular no SUS
Escola oferece 50 bolsas para curso de conteúdo com Inteligência Artificial; veja como concorrer
CURSO

Escola oferece 50 bolsas para curso de conteúdo com Inteligência Artificial; veja como concorrer

Compartilhe

Tags