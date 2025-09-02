Escola particular no Recife terá disciplina de Inteligência Artificial no currículo a partir de 2026
Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital
A partir de 2026, os estudantes do Colégio CBV, no Recife, terão uma nova disciplina obrigatória na grade curricular: o Dia Lab.
Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa é uma das pioneiras do Brasil e tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital, preparando-os para interagir de forma ética, crítica e criativa com as tecnologias do presente e do futuro.
“Queremos que nossos estudantes sejam protagonistas da transformação, preparados para usar a IA com ética, criatividade e responsabilidade social”, afirmou Jessica Areval, diretora pedagógica do CBV. “A escola precisa ir além do básico e oferecer experiências significativas para o futuro dos nossos jovens", completou.
Trilhas de aprendizagem
Segundo a escola, o projeto foi estruturado em trilhas de aprendizagem adaptadas às diferentes faixas etárias, permitindo que os estudantes avancem desde os fundamentos da Inteligência Artificial até suas aplicações sociais e criativas.
Para os alunos do 6º e 7º anos, o foco será o tema “IA nos Estudos e na Vida Pessoal”. Já os estudantes do 8º e 9º anos irão explorar “IA, Criatividade e Impacto”. Cada ciclo contará com 30 aulas ao longo do ano, divididas em três trilhas de 10 encontros, abordando desde conceitos básicos até questões éticas e o impacto da IA no cotidiano.
A proposta é que os alunos compreendam como a Inteligência Artificial funciona, reconheçam suas possibilidades de uso consciente e reflitam sobre seus efeitos na sociedade. Mais do que simples usuários, a ideia é formar uma nova geração de criadores de soluções inteligentes.
Além do conteúdo técnico, a disciplina também tem como objetivo desenvolver competências essenciais para o século XXI, como cidadania digital, preparação para um mercado de trabalho impactado pela automação e meta-aprendizagem – a capacidade de aprender de forma autônoma com o apoio de ferramentas inteligentes.