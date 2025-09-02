Escola particular no Recife terá disciplina de Inteligência Artificial no currículo a partir de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 2026, os estudantes do Colégio CBV, no Recife, terão uma nova disciplina obrigatória na grade curricular: o Dia Lab.

Voltada ao Ensino Fundamental Anos Finais, a iniciativa é uma das pioneiras do Brasil e tem como objetivo formar alunos fluentes em Inteligência Artificial (IA) e Letramento Digital, preparando-os para interagir de forma ética, crítica e criativa com as tecnologias do presente e do futuro.

“Queremos que nossos estudantes sejam protagonistas da transformação, preparados para usar a IA com ética, criatividade e responsabilidade social”, afirmou Jessica Areval, diretora pedagógica do CBV. “A escola precisa ir além do básico e oferecer experiências significativas para o futuro dos nossos jovens", completou.

Trilhas de aprendizagem

Segundo a escola, o projeto foi estruturado em trilhas de aprendizagem adaptadas às diferentes faixas etárias, permitindo que os estudantes avancem desde os fundamentos da Inteligência Artificial até suas aplicações sociais e criativas.

Para os alunos do 6º e 7º anos, o foco será o tema “IA nos Estudos e na Vida Pessoal”. Já os estudantes do 8º e 9º anos irão explorar “IA, Criatividade e Impacto”. Cada ciclo contará com 30 aulas ao longo do ano, divididas em três trilhas de 10 encontros, abordando desde conceitos básicos até questões éticas e o impacto da IA no cotidiano.

A proposta é que os alunos compreendam como a Inteligência Artificial funciona, reconheçam suas possibilidades de uso consciente e reflitam sobre seus efeitos na sociedade. Mais do que simples usuários, a ideia é formar uma nova geração de criadores de soluções inteligentes.

Além do conteúdo técnico, a disciplina também tem como objetivo desenvolver competências essenciais para o século XXI, como cidadania digital, preparação para um mercado de trabalho impactado pela automação e meta-aprendizagem – a capacidade de aprender de forma autônoma com o apoio de ferramentas inteligentes.