Escola oferece 50 bolsas para curso de conteúdo com Inteligência Artificial; veja como concorrer

Curso prático de IA voltado a estudantes e recém-formados em Comunicação, Marketing, Administração, Design, Tecnologia e áreas afins

A Escola Marketing do Futuro, iniciativa educacional da LeFil Company, está com inscrições abertas para a concessão de 50 bolsas de estudo destinadas a estudantes e criadores iniciantes interessados em aprender a produzir conteúdo com o uso de Inteligência Artificial (IA).

As aulas serão online, com início em setembro, e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo site conteudo.ia.lefil.com.br.

Voltado para estudantes e recém-formados das áreas de Comunicação, Marketing, Administração, Design, Tecnologia e afins, o curso tem foco prático e aborda desde os fundamentos da IA generativa até sua aplicação estratégica na criação de conteúdo.

Criadores de conteúdo em início de carreira também podem participar da formação, que pretende capacitar os participantes para atuarem com qualidade, velocidade e responsabilidade no uso da tecnologia.

“Conteúdo com IA deixou de ser tendência e virou competência essencial. Nosso compromisso é preparar a próxima geração de profissionais para produzir com qualidade, velocidade e ética, unindo método, dados e tecnologia”, afirma Socorro Macedo, especialista em IA e responsável por ministrar o curso.

Programação do curso

A formação contempla o processo completo de produção com IA, incluindo briefing, planejamento, prompt engineering, fluxos de trabalho, distribuição e mensuração de conteúdo. Além das práticas técnicas, o programa também discute diretrizes de ética e governança para o uso responsável da inteligência artificial na comunicação.

As aulas acontecerão nos dias 17, 19, 24 e 26 de setembro de 2025, sempre das 19h às 21h, em formato totalmente online e com alcance nacional.

A Escola Marketing do Futuro é uma iniciativa educacional da LeFil Company, voltado à formação de profissionais para o cenário figital — que integra os mundos físico e digital — com foco em método, dados e inteligência artificial aplicados ao marketing e à comunicação.