Minicérebros, inteligência artificial e até uma viagem a Marte: o que médicos discutem hoje sobre o amanhã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em São Paulo, Afya Summit reunirá referências da medicina nacional e internacional para discutir tendências e inovações que impactam prática médica

Clique aqui e escute a matéria

Criação de minicérebros em laboratório, aplicação de inteligência artificial na rotina clínica e reflexões sobre saúde inspiradas em uma viagem a Marte são alguns dos temas que marcam a segunda edição do 2ª edição do Afya Summit, neste sábado (23), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

A coluna Saúde e Bem-Estar, do JC, acompanhará os destaques da programação do evento, que reunirá referências da medicina nacional e internacional para discutir tendências, inovações e estratégias que impactam a prática médica no País.



Entre os nomes de destaque do evento, estão o húngaro Bertalan Meskó, diretor do The Medical Futurist Institute, conhecido mundialmente como O Futurista Médico; a médica intensivista Mariana Perroni, única médica brasileira do Google for Health; e o neurocientista Alysson Muotri, professor da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, pioneiro em pesquisas com organogênese cerebral e aplicação de minicérebros em estudos de doenças complexas.

"Mais do que antecipar tendências, queremos ajudar cada participante a entender como essas mudanças já transformam a rotina médica, seja no consultório, na gestão da carreira ou no cuidado com o paciente", destaca o vice-presidente médico da Afya, Gustavo Meirelles.



"A programação foi pensada de médico para médico para oferecer conteúdo que se conecta com os desafios reais da profissão hoje e prepara o caminho para o que vem pela frente", acrescenta.

Inovações médicas

A programação foi organizada em três eixos principais. O primeiro bloco, Vivendo o Futuro, é dedicado a inovações médicas que já estão moldando a profissão. Às 9h, Bertalan Meskó, que participará de forma remota, abre o debate com o painel A saúde precisa de uma viagem a Marte. Ele provocará o público a imaginar cenários disruptivos para repensar o presente.



Na sequência, a Arena de insights: a medicina do amanhã, hoje reunirá Gustavo Meirelles; o diretor-médico do Instituto de Estudo de Políticas de Saúde, Paulo Chapchap; e o diretor-geral médico da Dasa, Leonardo Vedolin. Juntos, eles debaterão como a tecnologia pode acelerar diagnósticos, personalizar tratamentos e aprimorar o cuidado.

"Esta segunda edição consolida o Afya Summit como um ponto de encontro para inspirar, provocar reflexões e fortalecer a rede de quem faz a saúde acontecer no Brasil", frisa a vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya, Stella Brant.

Minicérebros humanos em laboratório

Às 10h45, Alysson Muotri falará sobre a criação de minicérebros humanos em laboratório e suas aplicações para entender doenças neurológicas. Às 11h30, o painel Era da inovação: o médico entre o digital, a ética e a regulação, reunirá o médico Jeancarlo Fernandes Cavalcante, membro do Conselho Federal de Medicina; o cirurgião oncológico Florentino Cardoso, membro do Conselho Federal de Medicina; o gerente de Tecnologia em Equipamentos e Softwares Médicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Anderson Pereira; e a deputada federal Adriana Ventura.

O bloco será encerrado com o cardiologista Eduardo Lapa, diretor-médico da Afya, com a palestra IA na medicina: ficção científica ou realidade.

Tendências se transformam em estratégias

No eixo Transformando o presente, o foco é traduzir tendências em estratégias aplicáveis à prática médica atual. Às 14h15, o médico Eduardo Moura, diretor do Research & Innovation Center da Afya; o superintendente de Educação, Pesquisa e Ensino da Dasa, Victor Gadelha; e a médica Fernanda Moll, presidente do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, explorarão as transformações na carreira médica.



Em seguida, os cardiologistas Ricardo Moraes e Ronaldo Gismondi, diretores médicos da Afya; a diretora médica do Grupo Fleury, Daniella Bahia; e o médico Cesar Biselli, head de Produtos de IA da Alice, discutirão como transformar consultas em experiências de alto impacto, com pacientes mais engajados.



Às 15h25, a relação entre saúde e mudanças climáticas ganhará espaço em uma conversa entre o ambientalista e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e o médico ribeirinho Fagner Carvalho, pós-graduado em psiquiatria e infectologia e professor da Afya Abaetetuba.

Protagonismo médico

O eixo Sustentando a evolução encerra a programação, com destaque para o papel de médicos e profissionais de saúde como líderes das mudanças em curso. Às 18h, o médico Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade, ministrará palestra É tempo de cuidar: medicina na era da longevidade.

"Com este evento, a nossa proposta é ampliar o repertório dos participantes, promover conexões de qualidade e impulsionar profissionais a liderarem transformações reais", finaliza Stella Brant.