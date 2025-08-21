Minicérebros, inteligência artificial e até uma viagem a Marte: o que médicos discutem hoje sobre o amanhã
Em São Paulo, Afya Summit reunirá referências da medicina nacional e internacional para discutir tendências e inovações que impactam prática médica
Clique aqui e escute a matéria
Criação de minicérebros em laboratório, aplicação de inteligência artificial na rotina clínica e reflexões sobre saúde inspiradas em uma viagem a Marte são alguns dos temas que marcam a segunda edição do 2ª edição do Afya Summit, neste sábado (23), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
A coluna Saúde e Bem-Estar, do JC, acompanhará os destaques da programação do evento, que reunirá referências da medicina nacional e internacional para discutir tendências, inovações e estratégias que impactam a prática médica no País.
Entre os nomes de destaque do evento, estão o húngaro Bertalan Meskó, diretor do The Medical Futurist Institute, conhecido mundialmente como O Futurista Médico; a médica intensivista Mariana Perroni, única médica brasileira do Google for Health; e o neurocientista Alysson Muotri, professor da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, pioneiro em pesquisas com organogênese cerebral e aplicação de minicérebros em estudos de doenças complexas.
"Mais do que antecipar tendências, queremos ajudar cada participante a entender como essas mudanças já transformam a rotina médica, seja no consultório, na gestão da carreira ou no cuidado com o paciente", destaca o vice-presidente médico da Afya, Gustavo Meirelles.
"A programação foi pensada de médico para médico para oferecer conteúdo que se conecta com os desafios reais da profissão hoje e prepara o caminho para o que vem pela frente", acrescenta.
Inovações médicas
A programação foi organizada em três eixos principais. O primeiro bloco, Vivendo o Futuro, é dedicado a inovações médicas que já estão moldando a profissão. Às 9h, Bertalan Meskó, que participará de forma remota, abre o debate com o painel A saúde precisa de uma viagem a Marte. Ele provocará o público a imaginar cenários disruptivos para repensar o presente.
Na sequência, a Arena de insights: a medicina do amanhã, hoje reunirá Gustavo Meirelles; o diretor-médico do Instituto de Estudo de Políticas de Saúde, Paulo Chapchap; e o diretor-geral médico da Dasa, Leonardo Vedolin. Juntos, eles debaterão como a tecnologia pode acelerar diagnósticos, personalizar tratamentos e aprimorar o cuidado.
"Esta segunda edição consolida o Afya Summit como um ponto de encontro para inspirar, provocar reflexões e fortalecer a rede de quem faz a saúde acontecer no Brasil", frisa a vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya, Stella Brant.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Minicérebros humanos em laboratório
Às 10h45, Alysson Muotri falará sobre a criação de minicérebros humanos em laboratório e suas aplicações para entender doenças neurológicas. Às 11h30, o painel Era da inovação: o médico entre o digital, a ética e a regulação, reunirá o médico Jeancarlo Fernandes Cavalcante, membro do Conselho Federal de Medicina; o cirurgião oncológico Florentino Cardoso, membro do Conselho Federal de Medicina; o gerente de Tecnologia em Equipamentos e Softwares Médicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Anderson Pereira; e a deputada federal Adriana Ventura.
O bloco será encerrado com o cardiologista Eduardo Lapa, diretor-médico da Afya, com a palestra IA na medicina: ficção científica ou realidade.
Tendências se transformam em estratégias
No eixo Transformando o presente, o foco é traduzir tendências em estratégias aplicáveis à prática médica atual. Às 14h15, o médico Eduardo Moura, diretor do Research & Innovation Center da Afya; o superintendente de Educação, Pesquisa e Ensino da Dasa, Victor Gadelha; e a médica Fernanda Moll, presidente do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, explorarão as transformações na carreira médica.
Em seguida, os cardiologistas Ricardo Moraes e Ronaldo Gismondi, diretores médicos da Afya; a diretora médica do Grupo Fleury, Daniella Bahia; e o médico Cesar Biselli, head de Produtos de IA da Alice, discutirão como transformar consultas em experiências de alto impacto, com pacientes mais engajados.
Às 15h25, a relação entre saúde e mudanças climáticas ganhará espaço em uma conversa entre o ambientalista e secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e o médico ribeirinho Fagner Carvalho, pós-graduado em psiquiatria e infectologia e professor da Afya Abaetetuba.
Protagonismo médico
O eixo Sustentando a evolução encerra a programação, com destaque para o papel de médicos e profissionais de saúde como líderes das mudanças em curso. Às 18h, o médico Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade, ministrará palestra É tempo de cuidar: medicina na era da longevidade.
"Com este evento, a nossa proposta é ampliar o repertório dos participantes, promover conexões de qualidade e impulsionar profissionais a liderarem transformações reais", finaliza Stella Brant.