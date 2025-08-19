IMIP lança curso de Inteligência Artificial voltado para profissionais da saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A formação oferece capacitação prática em IA, análise de dados e otimização de rotinas, direcionada a estudantes, gestores e pesquisadores da saúde

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) realizará, no dia 4 de outubro, o curso “IA para Profissionais da Saúde”, voltado a estudantes, pesquisadores, gestores e profissionais que buscam aplicar inteligência artificial em suas rotinas de trabalho.

Com carga horária de cinco horas, a formação será ministrada por André Diniz, fundador da Trampolim Academy e referência nacional na utilização de IA no setor público e privado. O curso será presencial, das 8h às 13h, e emitirá certificado reconhecido pelo IMIP.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas online. O investimento promocional é de R$ 549,00.

Conteúdo do curso

O curso é estruturado para garantir aplicabilidade prática imediata. Entre os tópicos abordados estão:

Fundamentos da IA Generativa;

Técnicas de engenharia de prompt para comunicação com sistemas inteligentes;

Aplicações na saúde, como análise de dados, interpretação de imagens e criação de apresentações;

Redesenho de fluxos de atendimento e colaboração online;

Ideação e soluções inovadoras utilizando IA.

Segundo André Diniz, a formação visa aumentar a produtividade e apoiar a tomada de decisão de profissionais da saúde, oferecendo ferramentas que podem ser incorporadas rapidamente ao cotidiano.

Experiência do instrutor

André Diniz é formado em Ciência da Computação pela UFPE e já aplicou a formação “IA para Profissionais da Saúde” a 120 lideranças do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Além disso, desenvolveu o curso “IA para Colaboradores”, concluído por 100% dos colaboradores do Sebrae Pernambuco, consolidando sua atuação na democratização da inteligência artificial em diferentes setores.



