Inteligência Artificial: pesquisa aponta as profissões mais impactadas

Levantamento da empresa Microsoft mostra que carreiras dependentes de matemática e programação tendem a ser mais impactadas com o avanço da I.A

Por Ernani Tavares Publicado em 15/08/2025 às 5:06 | Atualizado em 15/08/2025 às 5:24
Inteligência artificial.
Inteligência artificial.

Um levantamento da Microsoft indicou que carreiras fortemente ligadas ao uso da linguagem, criação de conteúdo, tecnologia da informação, matemática, comunicação e tarefas repetitivas baseadas em dados são mais suscetíveis aos efeitos da inteligência artificial.

Por outro lado, ocupações que envolvem trabalho físico, manuseio de equipamentos ou esforço manual tendem a ser menos afetadas por esse tipo de tecnologia.


O estudo, intitulado “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI” (“Trabalhando com IA: medindo os impactos ocupacionais da IA generativa”, em tradução livre), teve como foco o mercado de trabalho dos Estados Unidos e foi divulgado como um pré-print — ou seja, ainda sem a revisão formal por especialistas da área.

Profissionais com especialização em carreiras dizem que o Brasil também acompanha esse movimento, mas reforçam que existem técnicas para se tornar mais atrativo ao mercado de trabalho diante do avanço da tecnologia. 

