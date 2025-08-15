Inteligência Artificial: pesquisa aponta as profissões mais impactadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento da empresa Microsoft mostra que carreiras dependentes de matemática e programação tendem a ser mais impactadas com o avanço da I.A

Um levantamento da Microsoft indicou que carreiras fortemente ligadas ao uso da linguagem, criação de conteúdo, tecnologia da informação, matemática, comunicação e tarefas repetitivas baseadas em dados são mais suscetíveis aos efeitos da inteligência artificial.

Por outro lado, ocupações que envolvem trabalho físico, manuseio de equipamentos ou esforço manual tendem a ser menos afetadas por esse tipo de tecnologia.





Ouça o conteúdo original em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/materia-faixa-11-profissoes-impactadas-ia-p11/" target="_blank">MATÉRIA PROFISSÕES IMPACTADAS IA - ERNANI TAVARES</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>





O estudo, intitulado “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI” (“Trabalhando com IA: medindo os impactos ocupacionais da IA generativa”, em tradução livre), teve como foco o mercado de trabalho dos Estados Unidos e foi divulgado como um pré-print — ou seja, ainda sem a revisão formal por especialistas da área.

Profissionais com especialização em carreiras dizem que o Brasil também acompanha esse movimento, mas reforçam que existem técnicas para se tornar mais atrativo ao mercado de trabalho diante do avanço da tecnologia.