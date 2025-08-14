Educação pública e Inteligência Artificial: oportunidade desperdiçada ou caminho em construção?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ferramentas como o ChatGPT estão cada vez mais presentes nas salas de aula, especialmente na rede particular. Ensino público ainda enfrenta obstáculos

Em um mundo cada vez mais conectado pela Inteligência Artificial (IA), a chegada dessa tecnologia às salas de aula é inevitável. Ferramentas como o ChatGPT já estão redefinindo o que significa aprender e ensinar. Mas, em um país com profundas desigualdades sociais e educacionais, a inclusão da IA representa um problema ou um caminho em construção para o futuro da educação?

De acordo com a pesquisa Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil, divulgada em 2024 pelo Instituto Semesp, três em cada quatro professores concordam com o uso da tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. O levantamento foi realizado entre 18 a 31 de março de 2024, com 444 docentes das redes pública e privada, do ensino infantil ao médio, de todas as regiões do país.

O estudo mostra que os professores também reconhecem que a tecnologia transformou o ensino de forma ambivalente: se por um lado ela facilita o acesso rápido à informação, por outro, contribui para a dispersão dos alunos. Apesar de 74,8% dos educadores concordarem com a aplicação de tecnologia e IA na sala de aula, apenas 39,2% afirmam usá-la regularmente como ferramenta de ensino.

A pesquisa Inteligência Artificial na Educação Superior, realizada em 2024 pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, mostra que sete a cada dez estudantes universitários ou que têm interesse em cursar uma faculdade utilizam frequentemente ferramentas de inteligência artificial na rotina de estudos.

Pesquisas mostram que a inteligência artificial tem sido utilizada de diversas formas por professores e alunos - Pexels



Outro exemplo da presença de IA nas salas de aula é o reconhecimento do estado do Piauí, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), como o primeiro na América a implementar o ensino de inteligência artificial na educação básica. Desde o início de 2024, a disciplina é obrigatória para os alunos do 9º ano do ensino fundamental e para todas as séries do ensino médio.

A professora e consultora em tecnologiaTanci Simões, que estará como palestrante na Jornada Bett Nordeste, questiona a simplicidade da inclusão da inteligência artificial nas escolas: “Há um ponto sensível com ‘simples, acessível e de impacto real’, porque pode soar como ‘simplista, com pouca criticidade e com resultados descritos em números e percentuais que não conseguimos compreender ou avaliar’. Atingir esse objetivo (‘impacto real’) requer o investimento em pesquisa aplicada séria, que considere a realidade das escolas públicas, em que especialistas irão traduzir essas complexidades para a realidade brasileira.”

O professor universitário e head de Pedagogia Luciano Meira, outro palestrante presente no evento, ressalta a necessidade de políticas públicas para que a EducaçãoPública não fique para trás nessa nova onda tecnológica. "Infraestrutura soberana. Com desenvolvimento de plataformas públicas de IA educacional (como proposto no IA.Edu/UFAL), evitando dependência de big techs e garantindo governança ética com dados brasileiros", exemplifica. Além de outras políticas, como a requalificação docente massiva.

Educação pública e Inteligência Artificial será tema da Jornada Bett Nordeste

O uso da Inteligência Artificial na Educação Pública será um dos eixos principais da Jornada Bett Nordeste 2025. O evento acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Recife Expo Center, e reunirá mais de dois mil participantes, entre gestores, professores e lideranças da educação. A visitação é gratuita e as inscrições estão abertas.

Neste ano, com o tema “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”, a Jornada Bett reúne gestores, mantenedores e líderes educacionais para debater o futuro da educação.

“A Jornada Bett é, acima de tudo, um ambiente de conexão. É onde diferentes setores — educadores, gestores públicos, iniciativa privada, especialistas — se encontram para olhar, juntos, para os grandes desafios da educação. E esse encontro não é superficial: é pensado justamente para favorecer o diálogo, a escuta mútua e a co-construção de caminhos”, ressalta Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.

Adriana afirma que na Jornada Bett temas como transformação digital, saúde socioemocional, equidade e inovação não são discutidos de forma isolada, pois ganham potência justamente por serem atravessados por múltiplos olhares.

O painel "Será que a Educação Pública JÁ PERDEU a Onda da Inteligência Artificial?", com Silvio Meira, Luciano Meira, Tanci Simões e Alexandre Schneider, será voltado para o debate da implementação da IA na Educação Pública.

As inscrições podem ser feitas neste link.

Jornada Bett 2025

Com tema “Uma Nova Aprendizagem para Construir Futuros Regenerativos”, a Jornada Bett Nordeste acontece nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025, no Recife Expo Center - REC, Pernambuco. O evento conta com a correalização do Sinepe-PE".

O evento reúne representantes de governo, gestores, professores e especialistas para debater pontos como a integração da inteligência artificial e inteligência emocional na educação.

São mais de 60 palestrantes em painéis no decorrer das mais de 20 horas de conteúdo. “A Jornada cria o ambiente ideal para que parcerias aconteçam de forma ética, realista e colaborativa. Não é um espaço apenas para inspirar, é para provocar ação, formar redes e alinhar propósitos em prol da educação pública de qualidade”, ressalta Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.



A Jornada Bett Nordeste integra o calendário global da Hyve Group, promotora da Bett Asia (1 e 2 de outubro de 2025) e da Bett UK (21 a 23 de janeiro de 2026). Recentemente, a empresa adquiriu para o seu portfólio o ASU+GSV Summit e o AI Show, conectando tendências discutidas nos Estados Unidos a educadores e empresas da América Latina. Os eventos acontecerão em abril de 2026 na cidade de San Diego. Outro evento bastante aguardado é a Bett Brasil, que acontecerá em São Paulo, de 5 a 8 de maio de 2026. Considerado o maior evento de Inovação e Tecnologia para a Educação na América Latina, reúne anualmente mais de 47 mil visitantes, vindos de 22 países, além de 330 marcas expositoras e 450 palestrantes nacionais e internacionais.

Serviço

Evento: Jornada Bett Nordeste

Data: 27 e 28 de agosto de 2025

Local: Recife Expo Center – Recife/PE

Inscrições: Disponíveis online neste link

