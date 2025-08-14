Educação pública e Inteligência Artificial: oportunidade desperdiçada ou caminho em construção?
Ferramentas como o ChatGPT estão cada vez mais presentes nas salas de aula, especialmente na rede particular. Ensino público ainda enfrenta obstáculos
Em um mundo cada vez mais conectado pela Inteligência Artificial (IA), a chegada dessa tecnologia às salas de aula é inevitável. Ferramentas como o ChatGPT já estão redefinindo o que significa aprender e ensinar. Mas, em um país com profundas desigualdades sociais e educacionais, a inclusão da IA representa um problema ou um caminho em construção para o futuro da educação?
De acordo com a pesquisa Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil, divulgada em 2024 pelo Instituto Semesp, três em cada quatro professores concordam com o uso da tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. O levantamento foi realizado entre 18 a 31 de março de 2024, com 444 docentes das redes pública e privada, do ensino infantil ao médio, de todas as regiões do país.
O estudo mostra que os professores também reconhecem que a tecnologia transformou o ensino de forma ambivalente: se por um lado ela facilita o acesso rápido à informação, por outro, contribui para a dispersão dos alunos. Apesar de 74,8% dos educadores concordarem com a aplicação de tecnologia e IA na sala de aula, apenas 39,2% afirmam usá-la regularmente como ferramenta de ensino.
A pesquisa Inteligência Artificial na Educação Superior, realizada em 2024 pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), em parceria com a Educa Insights, mostra que sete a cada dez estudantes universitários ou que têm interesse em cursar uma faculdade utilizam frequentemente ferramentas de inteligência artificial na rotina de estudos.
Outro exemplo da presença de IA nas salas de aula é o reconhecimento do estado do Piauí, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), como o primeiro na América a implementar o ensino de inteligência artificial na educação básica. Desde o início de 2024, a disciplina é obrigatória para os alunos do 9º ano do ensino fundamental e para todas as séries do ensino médio.
A professora e consultora em tecnologiaTanci Simões, que estará como palestrante na Jornada Bett Nordeste, questiona a simplicidade da inclusão da inteligência artificial nas escolas: “Há um ponto sensível com ‘simples, acessível e de impacto real’, porque pode soar como ‘simplista, com pouca criticidade e com resultados descritos em números e percentuais que não conseguimos compreender ou avaliar’. Atingir esse objetivo (‘impacto real’) requer o investimento em pesquisa aplicada séria, que considere a realidade das escolas públicas, em que especialistas irão traduzir essas complexidades para a realidade brasileira.”
O professor universitário e head de Pedagogia Luciano Meira, outro palestrante presente no evento, ressalta a necessidade de políticas públicas para que a EducaçãoPública não fique para trás nessa nova onda tecnológica. "Infraestrutura soberana. Com desenvolvimento de plataformas públicas de IA educacional (como proposto no IA.Edu/UFAL), evitando dependência de big techs e garantindo governança ética com dados brasileiros", exemplifica. Além de outras políticas, como a requalificação docente massiva.
Educação pública e Inteligência Artificial será tema da Jornada Bett Nordeste
O uso da Inteligência Artificial na Educação Pública será um dos eixos principais da Jornada Bett Nordeste 2025. O evento acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Recife Expo Center, e reunirá mais de dois mil participantes, entre gestores, professores e lideranças da educação. A visitação é gratuita e as inscrições estão abertas.
Neste ano, com o tema “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”, a Jornada Bett reúne gestores, mantenedores e líderes educacionais para debater o futuro da educação.
“A Jornada Bett é, acima de tudo, um ambiente de conexão. É onde diferentes setores — educadores, gestores públicos, iniciativa privada, especialistas — se encontram para olhar, juntos, para os grandes desafios da educação. E esse encontro não é superficial: é pensado justamente para favorecer o diálogo, a escuta mútua e a co-construção de caminhos”, ressalta Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.
Adriana afirma que na Jornada Bett temas como transformação digital, saúde socioemocional, equidade e inovação não são discutidos de forma isolada, pois ganham potência justamente por serem atravessados por múltiplos olhares.
O painel "Será que a Educação Pública JÁ PERDEU a Onda da Inteligência Artificial?", com Silvio Meira, Luciano Meira, Tanci Simões e Alexandre Schneider, será voltado para o debate da implementação da IA na Educação Pública.
Jornada Bett 2025
Com tema “Uma Nova Aprendizagem para Construir Futuros Regenerativos”, a Jornada Bett Nordeste acontece nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025, no Recife Expo Center - REC, Pernambuco. O evento conta com a correalização do Sinepe-PE".
O evento reúne representantes de governo, gestores, professores e especialistas para debater pontos como a integração da inteligência artificial e inteligência emocional na educação.
São mais de 60 palestrantes em painéis no decorrer das mais de 20 horas de conteúdo. “A Jornada cria o ambiente ideal para que parcerias aconteçam de forma ética, realista e colaborativa. Não é um espaço apenas para inspirar, é para provocar ação, formar redes e alinhar propósitos em prol da educação pública de qualidade”, ressalta Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil.
A Jornada Bett Nordeste integra o calendário global da Hyve Group, promotora da Bett Asia (1 e 2 de outubro de 2025) e da Bett UK (21 a 23 de janeiro de 2026). Recentemente, a empresa adquiriu para o seu portfólio o ASU+GSV Summit e o AI Show, conectando tendências discutidas nos Estados Unidos a educadores e empresas da América Latina. Os eventos acontecerão em abril de 2026 na cidade de San Diego. Outro evento bastante aguardado é a Bett Brasil, que acontecerá em São Paulo, de 5 a 8 de maio de 2026. Considerado o maior evento de Inovação e Tecnologia para a Educação na América Latina, reúne anualmente mais de 47 mil visitantes, vindos de 22 países, além de 330 marcas expositoras e 450 palestrantes nacionais e internacionais.
Serviço
Evento: Jornada Bett Nordeste
Data: 27 e 28 de agosto de 2025
Local: Recife Expo Center – Recife/PE
Inscrições: Disponíveis online neste link