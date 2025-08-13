Desmaiar ao ver sangue pode ser síndrome vasovagal: entenda o que é

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o National Institutes of Health, mais de 33% da população terá pelo menos um episódio desta síncope ao longo da vida

A síndrome vasovagal, também chamada de síncope, provoca desmaios em resposta a estímulos como estresse, calor ou até a visão de sangue. O problema ocorre por uma ativação exagerada do nervo vago, que reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca.

Geralmente, a síndrome é desencadeada por situações estressantes - como a mbientes fechados e, em casos mais comuns, ao ver sangue. Apesar disso, a condição é benigna e há tratamento.

Entenda o que é a síndrome vasovagal

De acordo com o médico neurologista David Plácido Jr, do Hospital Jayme da Fonte, o diagnóstico da síndrome vasovagal é feito a partir dos sintomas, histórico familiar e exames clínicos, como o teste de inclinação.

O neurocirurgião David Plácido Junior, do Hospital Jayme da Fonte - Jailton Jr/JC Imagem

"O teste de inclinação avalia a resposta do corpo à mudança de posição, monitorando a pressão arterial e a frequência cardíaca", detalha. O profissional destaca a importância de uma orientação médica no processo de diagnóstico para obter o tratamento adequado, já que este é feito de forma individualizada. "É necessário excluir diagnóstico diferenciais como epilepsia, arritmias cardíacas e outros distúrbios neurológicos", complementa.

Além disso, existem alguns sintomas comuns que precedem a síncope, ou seja, o desmaio propriamente dito, tais como:

Sudorese,

Palidez ,

, Náusea.

O médico também alerta para alguns cuidados necessários no dia a dia. "Condições que desencadeiam reflexos vasovagais devem ser evitadas, como ambiente quente, atmosfera úmida, permanência prolongada em pé e ingestão reduzida de água", acrescenta.

Síndrome vasovagal tem cura?

Apesar de não ter uma cura definitiva, a síndrome vasovagal possui um tratamento detalhado e feito de acordo com o paciente.

A avaliação é feita e acompanhada por um cardiologista mas, em alguns casos, o neurologista também participa do processo.

"Alguns medicamentos utilizados no tratamento farmacológico da síndrome são: beta bloqueadores, Midodrina, um vasoconstritor alfa-agonista, e os inibidores da recaptação da serotonina", detalha Plácido Jr. Esses medicamentos devem ser prescritos por um profissional especializado, após avaliação criteriosa.

