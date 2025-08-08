A força do setor fitness: por que a qualificação profissional é essencial para o crescimento do mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

'Economia fitness' movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano no Brasil, de acordo com a Credence Research. Setor deve crescer mais nos próximos 5 anos

No ritmo acelerado da vida contemporânea, a busca por qualidade de vida e bem-estar deixou de ser uma tendência e passou a ser uma necessidade. Esse novo estilo de vida mais ativo e saudável impulsionou o surgimento de um verdadeiro fenômeno econômico: o mercado fitness. Mais do que academias movimentadas e roupas esportivas na moda, esse setor tornou-se uma potência financeira, movimentando bilhões de reais anualmente e abrindo caminho para uma nova geração de profissionais especializados.

De acordo com dados da Credence Research, o mercado de academias no Brasil movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano, com expectativa de crescimento de 9,5% ao ano até 2030. Paralelamente, o consumo de suplementos alimentares acompanha esse avanço: segundo o boletim econômico da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), elaborado pela consultoria Websetorial, o consumo de vitaminas cresceu 9,3%, e o de suplementos proteicos, 3% em 2024.

Esse cenário revela um ecossistema robusto que vai muito além do interesse estético: é movido por uma crescente conscientização sobre saúde, prevenção de doenças e longevidade. Nesse contexto, a presença de profissionais qualificados não é mais um diferencial — tornou-se essencial. Apesar da disseminação de aplicativos, treinos online e influencers do bem-estar, o conhecimento técnico e a formação ética de profissionais como educadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas continuam sendo o alicerce da atuação segura e eficaz.

A formação que faz a diferença

Na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), a formação de excelência tem como objetivo preparar profissionais não apenas para atender essa nova demanda, mas para serem protagonistas da transformação no setor. Seja no campo da Educação Física, da Nutrição ou da Fisioterapia, o compromisso com a ciência, a prática e a ética é o que diferencia o egresso da FPS.

A instituição investe em um modelo pedagógico que alia inovação tecnológica, vivência prática desde os primeiros períodos e uma forte inserção em ambientes reais de atuação, como o IMIP — um dos maiores complexos hospitalares da América Latina. O resultado? Profissionais completos, atualizados, críticos e comprometidos com a saúde integral.

Educação Física: entre performance e prevenção

Para a Coordenadora do curso de Educação Física da FPS, Cristianne Tomasi, o crescimento da chamada “economia fitness” ampliou significativamente o leque de atuação dos profissionais. “Hoje, o profissional pode atuar não só em academias, mas também como personal training, treinamento online, consultorias, grupos de corrida, atividades ao ar livre, reabilitação, wellness corporativo, entre outros”, afirma.

Mas o cenário também impõe desafios: a necessidade de atualização constante, o aumento da concorrência e a proliferação de práticas sem respaldo técnico. Diante disso, Cristianne destaca a importância de uma formação sólida: “O profissional da saúde e bem-estar precisa entender não apenas os aspectos práticos do exercício, mas também fundamentos de fisiologia, biomecânica, saúde pública, prescrição segura de atividades físicas e prevenção de lesões.”

Segundo ela, a FPS se destaca por oferecer uma formação que conta com uma vivência prática precoce, ensino baseado em evidências científicas e estímulo à pesquisa e inovação. "A instituição também incentiva a produção científica, a extensão universitária e o uso de tecnologias educacionais, o que prepara o estudante tanto para a atuação prática quanto para os desafios da inovação e do empreendedorismo no setor. O compromisso com a excelência acadêmica e a forte inserção na rede de saúde tornam a FPS uma referência na formação de profissionais completos e preparados para transformar a realidade à sua volta.”





Cristianne ainda ressalta que o aluno da FPS desenvolve a capacidade de identificar particularidades de cada indivíduo — como idade, condição física e doenças crônicas — e adaptar o plano de treino às necessidades e objetivos específicos. “Além disso, uma boa formação também prepara o educador físico para trabalhar de forma interdisciplinar com outras áreas da saúde, promovendo uma atuação mais integrada e completa.”

Nutrição: ciência, cuidado e combate ao modismo

A Coordenadora do curso de Nutrição da FPS, Fabricia Padilha, reforça que o crescimento do mercado fitness reflete uma mudança profunda na maneira como as pessoas valorizam o autocuidado. Essa mudança tem como base a compreensão do papel da nutrição na prevenção e tratamento de doenças crônicas. “Como a obesidade, o diabetes tipo 2 e a hipertensão, que, segundo o Ministério da Saúde, representam 74% das causas de morte no país”, pontua.

Com mais demanda, crescem também os desafios: combater os modismos e oferecer orientação qualificada, ética e baseada em evidências. “A crescente busca por orientação nutricional especializada, individualizada e inovadora, baseada em evidência científica atualizada e ética, exige uma formação universitária de alto nível, que garanta uma atuação responsável, segura e transformadora.”

Fabricia também ressalta a necessidade de profissionais aptos a dialogar com diferentes áreas, utilizando habilidades interprofissionais, novas tecnologias de forma crítica e ética, atuando em diferentes contextos sociais e contribuindo para políticas públicas de saúde.

Na FPS, a formação em Nutrição tem como base a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), com forte articulação entre teoria e prática desde o 1º período. “Dentro dos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde em cenários reais de prática que contemplam as 3 grandes áreas de formação do nutricionista, nas quais se incluem as áreas de nutrição esportiva, Nutrigenômica, Nutrição e Estética, assim como vivências práticas em cenários reais desde o início do curso, o estudante é formado para resolução de problemas, tomadas de decisões dentro dos desafios reais do seu futuro profissional”, destaca.

Além disso, a FPS incentiva a produção científica e a atualização permanente de alunos e professores. “O corpo docente é formado por mestres e doutores que atuam em linhas de pesquisa alinhadas às principais tendências da nutrição”, completa.

Fisioterapia: tecnologia e personalização no centro do cuidado

A revolução no estilo de vida ativo também alcançou a fisioterapia. Dora Gouveia, coordenadora do curso na FPS, afirma que a busca por bem-estar aumentou a demanda por especialidades como Fisioterapia Esportiva e de Performance. “Serviços como recuperação pós-treino, liberação miofascial e alongamento são cada vez mais valorizados.”

No entanto, ela alerta para o risco de práticas inadequadas. “O crescimento desse mercado também traz desafios, como o aumento da concorrência e a necessidade de constante qualificação [...] além do risco da atuação de profissionais não habilitados em áreas exclusivas da fisioterapia.”

Dora aponta três pilares para o futuro da profissão: personalização, tecnologia e prevenção. O uso de Inteligência Artificial, realidade aumentada, wearables e biofeedback permite um atendimento mais eficiente e individualizado. “Os fisioterapeutas estão cada vez mais elaborando programas personalizados para prevenir lesões e otimizar a performance.”

Na FPS, o curso de Fisioterapia alia metodologia ativa, imersão prática desde o início e forte valorização da ética e da responsabilidade profissional. “O fisioterapeuta fitness lida diretamente com a saúde e o bem-estar das pessoas, e a tomada de decisões erradas pode ter consequências graves”, alerta Dora.

Seja na academia, no consultório ou nas redes sociais, o mercado fitness se tornou um palco em que o conhecimento técnico, a ética profissional e a inovação caminham lado a lado. E é nesse cenário desafiador e promissor que a FPS se firma como protagonista na formação dos profissionais da saúde do futuro — prontos para transformar vidas com responsabilidade, ciência e paixão pelo cuidado.