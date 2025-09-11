Dominando a arte da primeira impressão: dicas de etiqueta essenciais com Carmen Peixoto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jornalista e instrutora explica como cumprimentos, postura e pequenas atitudes ajudam a causar boa impressão e evitar gafes sociais.

No dia a dia, seja em encontros profissionais, sociais ou até informais, a forma como nos apresentamos pode definir o rumo de uma conversa. A chamada “primeira impressão” muitas vezes é decisiva para abrir portas ou, ao contrário, criar barreiras difíceis de superar.

Foi sobre esse tema que a jornalista e instrutora de etiqueta social Carmen Peixoto falou no quadro 'Etiqueta Social' do programa Rádio Livre, trazendo orientações práticas para evitar gafes e causar boa impressão.

Segundo Carmen, a forma como nos apresentamos exige naturalidade, memória para guardar nomes e jogo de cintura para situações inesperadas. O aperto de mão ideal é firme, mas não exagerado — nem forte demais, nem frouxo. Esse detalhe simples já pode definir a primeira impressão.

Como agir em diferentes cenários sociais

Em grupos grandes: em vez de cumprimentar um por um, um “olá geral” é suficiente.

Com amigos e companheiros: ao encontrar um amigo quando está acompanhado de parceiro(a), apresente quem está com você e inclua todos na conversa. Nada mais constrangedor que deixar alguém de fora.

Protocolo para cumprimentos sentado ou em pé

Mulheres: se apresentadas enquanto estão sentadas, não precisam se levantar, apenas cumprimentar. Em grupos, basta um “prazer em conhecê-las”.

Homens: ao serem apresentados, devem sempre levantar-se e apertar a mão.

Lidando com o esquecimento de nomes

Esquecer nomes é comum. A dica de Carmen é simples: peça com naturalidade — “seu nome completo, por favor” — e repita em seguida. Para nomes difíceis ou estrangeiros, o ideal é ser honesto: “tenho receio de errar a pronúncia, pode me ajudar?”.

A ordem das apresentações e como facilitar o diálogo

Algumas regras sociais continuam válidas: o homem é apresentado à mulher, os mais jovens aos mais velhos e um casal a uma pessoa. Uma boa prática é destacar algo em comum entre as pessoas: “vocês são advogados, estudaram na mesma faculdade”. Isso já cria conexão e facilita a conversa.

O papel do anfitrião em eventos

Em encontros formais, o anfitrião deve se posicionar à porta para receber os convidados. Quando a maior autoridade chega, ele a acompanha até o interior, deixando alguém em seu lugar. Só então o evento pode começar.

Carmen Peixoto reforça que pequenas atitudes fazem diferença: naturalidade, empatia e atenção ao outro são a chave para evitar gafes e criar boas relações.



<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/quadro-etiqueta-social-radio-livre-11-09-25/" target="_blank">Etiqueta Social: Dominando a arte da primeira impressão: dicas de etiqueta essenciais com Carmen Peixoto</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.