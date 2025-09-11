fechar
Dominando a arte da primeira impressão: dicas de etiqueta essenciais com Carmen Peixoto

Jornalista e instrutora explica como cumprimentos, postura e pequenas atitudes ajudam a causar boa impressão e evitar gafes sociais.

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 11/09/2025 às 16:14
Especialista em etiqueta social ensina como cumprimentar, se apresentar e agir em eventos para causar boas impressões em qualquer ambiente - PEXELS

No dia a dia, seja em encontros profissionais, sociais ou até informais, a forma como nos apresentamos pode definir o rumo de uma conversa. A chamada “primeira impressão” muitas vezes é decisiva para abrir portas ou, ao contrário, criar barreiras difíceis de superar.

Foi sobre esse tema que a jornalista e instrutora de etiqueta social Carmen Peixoto falou no quadro 'Etiqueta Social' do programa Rádio Livre, trazendo orientações práticas para evitar gafes e causar boa impressão.

Segundo Carmen, a forma como nos apresentamos exige naturalidade, memória para guardar nomes e jogo de cintura para situações inesperadas. O aperto de mão ideal é firme, mas não exagerado — nem forte demais, nem frouxo. Esse detalhe simples já pode definir a primeira impressão.

Como agir em diferentes cenários sociais

Em grupos grandes: em vez de cumprimentar um por um, um “olá geral” é suficiente.

Com amigos e companheiros: ao encontrar um amigo quando está acompanhado de parceiro(a), apresente quem está com você e inclua todos na conversa. Nada mais constrangedor que deixar alguém de fora.

Protocolo para cumprimentos sentado ou em pé

Mulheres: se apresentadas enquanto estão sentadas, não precisam se levantar, apenas cumprimentar. Em grupos, basta um “prazer em conhecê-las”.

Homens: ao serem apresentados, devem sempre levantar-se e apertar a mão.

Lidando com o esquecimento de nomes

Esquecer nomes é comum. A dica de Carmen é simples: peça com naturalidade — “seu nome completo, por favor” — e repita em seguida. Para nomes difíceis ou estrangeiros, o ideal é ser honesto: “tenho receio de errar a pronúncia, pode me ajudar?”.

A ordem das apresentações e como facilitar o diálogo

Algumas regras sociais continuam válidas: o homem é apresentado à mulher, os mais jovens aos mais velhos e um casal a uma pessoa. Uma boa prática é destacar algo em comum entre as pessoas: “vocês são advogados, estudaram na mesma faculdade”. Isso já cria conexão e facilita a conversa.

O papel do anfitrião em eventos

Em encontros formais, o anfitrião deve se posicionar à porta para receber os convidados. Quando a maior autoridade chega, ele a acompanha até o interior, deixando alguém em seu lugar. Só então o evento pode começar.

Carmen Peixoto reforça que pequenas atitudes fazem diferença: naturalidade, empatia e atenção ao outro são a chave para evitar gafes e criar boas relações.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

