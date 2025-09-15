Protesto fecha BR-408 na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifestação interdita os dois sentidos da BR-408 em São Lourenço da Mata; população reclama de buracos, ônibus e cobra a governadora

Clique aqui e escute a matéria

Manifestantes bloquearam, na manhã desta segunda-feira (15), os dois sentidos da BR-408, na altura do distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Pneus foram queimados na pista, impedindo a passagem de veículos.

O protesto

O grupo cobra melhorias na rodovia, que apresenta buracos em vários trechos, além de reclamar da demora no transporte público. Os manifestantes também direcionaram críticas à governadora Raquel Lyra, pedindo providências para resolver os problemas relatados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para acompanhar a ocorrência e orientar o tráfego na região. Ainda não há previsão de liberação da via.

