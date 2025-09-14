Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria
os pesquisadores apontam o cenário para os próximos dez anos e listaram também tecnologias que devem se difundir no ambiente industrial nesse período
Clique aqui e escute a matéria
Um estudo sobre o futuro da indústria nacional apontou 16 profissões que devem estar entre as mais procuradas pelo setor.
No levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), os pesquisadores apontam o cenário para os próximos dez anos – até 2035 e listaram também tecnologias que devem se difundir no ambiente industrial nesse período.
De acordo com o superintendente do observatório, Márcio Guerra, funções operacionais e repetitivas tendem a desaparecer, dando lugar a ocupações mais analíticas, criativas e interdisciplinares.
"Os trabalhadores atuais vão precisar se adaptar de forma contínua, desenvolvendo habilidades como fluência digital, análise de dados e resolução de problemas complexos".
São oito ocupações para profissionais de nível técnico e oito de nível superior. Confira a lista das profissões do futuro na indústria:
Nível técnico
- técnico em microrredes e energias renováveis
- técnico em cibersegurança industrial
- técnico em manufatura aditiva (impressão 3D)
- técnico em manutenção preditiva
- técnico em internet industrial das coisas (IIoT) e conectividade industrial
- técnico em operação de robôs e drones autônomos
- técnico em realidade aumentada/virtual (RA/RV)
- técnico em sensoriamento remoto e geotecnologias
Nível superior
- gerente de inovação aberta e colaborativa
- gestor de sustentabilidade e economia circular
- especialista em gêmeos digitais (réplica virtual de um objeto ou sistema) e modelagem virtual
- especialista em governança algorítmica e ética digital
- cientista de dados industrial
- engenheiro de machine learning e IA (inteligência artificial) industrial
- engenheiro de edge computing
- arquiteto de soluções blockchain para cadeia de suprimentos
Das profissões listadas, o observatório estima que, em 10 anos, cerca de 60% das indústrias demandarão técnico em cibersegurança industrial e, 50%, de profissionais em microrredes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tecnologias emergentes
Entre as tecnologias que ganharão terreno nas indústrias nos próximos anos, o estudo cita inteligência artificial, internet industrial das coisas, gêmeos digitais, blockchain, manufatura aditiva e realidade aumentada, entre outras, que vão agir como "elementos centrais na redefinição de processos produtivos e modelos de negócio".
O os pesquisadores consideram que a implementação e o uso de tecnologias emergentes exigem um novo conjunto de habilidades dos trabalhadores, para que consigam operar sistemas complexos e interagir com máquinas inteligentes.
"Não se trata apenas de operar máquinas e equipamentos, mas de compreender os sistemas que as conectam, de analisar os dados que elas produzem e de tomar decisões baseadas em evidências", diz Guerra.