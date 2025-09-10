Entenda o que é a estratégia digital dropservice no mercado de trabalho
Voltada para a prestação de serviços digitais terceirizados por freelancers e IA, abordagem promete baixos custos iniciais e alta lucratividade
No quarto trimestre de 2024, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelou que os trabalhadores por conta própria apresentaram crescimento interanual de 5,4%. Para muitos especialistas, a expansão é reflexo da gig economy e da automatização de serviços intelectuais.
Um dos modelos de negócio em destaque que tem ganhado força no Brasil, especialmente entre empreendedores que buscam alternativas ao mercado de trabalho tradicional, é o dropservice. Voltada para a prestação de serviços digitais terceirizados por freelancers e inteligência artificial, a abordagem promete, entre outros benefícios, baixos custos iniciais e alta lucratividade.
Para Felipe Pereira, consultor de empreendedorismo digital e co-fundador da Revolução Digital, a popularização das ferramentas de IA generativa também contribuiu para o crescimento desse formato.
“Hoje, a produção de 1 mês de conteúdo para meia dúzia de perfis no Instagram pode ser feita em algumas horas usando uma ferramenta que custa R$ 120 por mês, o que antes exigiria equipe 50 vezes mais cara e levaria vários dias. Isso democratiza o acesso à expertise”, pontua.
De acordo com ele, o modelo oferece uma entrada no mercado com investimento inicial inferior a R$10 mil e pode alcançar faturamentos mensais acima de R$20 mil em poucos meses.
Para o especialista, existem três passos para quem deseja iniciar nesse mercado: escolher um nicho específico, estudar quais serviços serão vendidos e montar um processo comercial simples para começar a vender no próprio círculo de contatos.
Mas, para Felipe Pereira, apesar de ser acessível, o dropservice exige dedicação e postura empreendedora. “Não é um modelo para quem busca dinheiro fácil ou renda passiva. É para quem está disposto a trabalhar, vender, prospectar clientes e gerenciar sua operação. Quem entra com a mentalidade certa costuma ter resultados já nos primeiros meses”, alerta.