Economia | Notícia

Entenda o que é a estratégia digital dropservice no mercado de trabalho

Voltada para a prestação de serviços digitais terceirizados por freelancers e IA, abordagem promete baixos custos iniciais e alta lucratividade

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 9:23
Dropservice tem ganhado for&ccedil;a no Brasil entre empreendedores que buscam alternativas ao mercado de trabalho tradicional
No quarto trimestre de 2024, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelou que os trabalhadores por conta própria apresentaram crescimento interanual de 5,4%. Para muitos especialistas, a expansão é reflexo da gig economy e da automatização de serviços intelectuais.

Um dos modelos de negócio em destaque que tem ganhado força no Brasil, especialmente entre empreendedores que buscam alternativas ao mercado de trabalho tradicional, é o dropservice. Voltada para a prestação de serviços digitais terceirizados por freelancers e inteligência artificial, a abordagem promete, entre outros benefícios, baixos custos iniciais e alta lucratividade.

Para Felipe Pereira, consultor de empreendedorismo digital e co-fundador da Revolução Digital, a popularização das ferramentas de IA generativa também contribuiu para o crescimento desse formato.

“Hoje, a produção de 1 mês de conteúdo para meia dúzia de perfis no Instagram pode ser feita em algumas horas usando uma ferramenta que custa R$ 120 por mês, o que antes exigiria equipe 50 vezes mais cara e levaria vários dias. Isso democratiza o acesso à expertise”, pontua.

De acordo com ele, o modelo oferece uma entrada no mercado com investimento inicial inferior a R$10 mil e pode alcançar faturamentos mensais acima de R$20 mil em poucos meses.

Para o especialista, existem três passos para quem deseja iniciar nesse mercado: escolher um nicho específico, estudar quais serviços serão vendidos e montar um processo comercial simples para começar a vender no próprio círculo de contatos.

Mas, para Felipe Pereira, apesar de ser acessível, o dropservice exige dedicação e postura empreendedora. “Não é um modelo para quem busca dinheiro fácil ou renda passiva. É para quem está disposto a trabalhar, vender, prospectar clientes e gerenciar sua operação. Quem entra com a mentalidade certa costuma ter resultados já nos primeiros meses”, alerta.

