Exportações de Pernambuco caem 42% em agosto, mas acumulado do ano ainda é positivo
Segundo a Fecomércio-PE, o resultado negativo de agosto é reflexo das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros
Clique aqui e escute a matéria
As exportações de Pernambuco registraram uma queda acentuada no mês de agosto, com uma retração de 42% em relação a julho, totalizando US$ 89 milhões. O desempenho também foi 49% inferior ao de agosto de 2024. A análise foi divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Apesar do recuo mensal, o cenário geral do ano ainda é favorável. O acumulado de janeiro a agosto de 2025 mostra um crescimento de 21% nas exportações em comparação ao mesmo período de 2024, atingindo US$ 1,5 bilhão.
Taxas sobre produtos nos EUA afetam o setor
Segundo a Fecomércio-PE, o resultado negativo de agosto é reflexo das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que entraram em vigor no mesmo mês. A alíquota de 50% reduziu a competitividade de diversos itens, impactando diretamente as vendas para o mercado norte-americano.
Um dos principais afetados foi o açúcar de cana, que não teve nenhuma exportação registrada para os EUA em agosto, quebrando uma histórica liderança de duas décadas. Além do açúcar, outros itens como chapas de PET, lagostas, sucos de frutas e pias de cerâmica se destacaram entre os principais produtos exportados.
Saldo comercial e desafios à frente
Em agosto, as importações do Estado também recuaram, caindo 18% em relação a julho e totalizando US$ 526 milhões. Com isso, a balança comercial de Pernambuco registrou um déficit de US$ 437 milhões.
Para o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, os números reforçam a necessidade de o estado fortalecer sua inserção no mercado internacional. "O resultado de agosto apresentou os desafios iniciais que a taxação sobre produtos brasileiros para os Estados Unidos traz. A Fecomércio-PE acompanha mensalmente esses números para apoiar estratégias que contornem essa nova barreira", destacou.