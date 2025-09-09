Construção civil e usinas de PE são convocadas por não cumprirem cota de Jovem Aprendiz
Audiência nesta quarta-feira (10) deve resultar na contratação de mais de 1,3 mil jovens; estado tem um déficit de quase 14 mil vagas de aprendizagem
Clique aqui e escute a matéria
Cento e trinta e seis empresas dos setores da construção civil e sucroalcooleiro de Pernambuco foram convocadas para uma audiência coletiva sobre o cumprimento da cota de aprendizagem profissional.
O encontro, que acontece nesta quarta-feira (10), às 9h, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife, visa garantir a contratação de jovens aprendizes.
A ação, organizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, mira em dois setores que, apesar de terem grande potencial de contratação, estão com índices de cumprimento da Lei da Aprendizagem abaixo do esperado. A expectativa é que a audiência resulte na contratação imediata de 1.304 novos aprendizes.
Déficit de vagas no estado
A mobilização busca reverter um cenário preocupante em Pernambuco. De acordo com dados oficiais, o estado tem um potencial para 34.490 vagas de aprendizagem, mas atualmente apenas 20.523 estão preenchidas (59,5%). Isso representa um déficit de quase 14 mil oportunidades para a juventude pernambucana.
A Lei da Aprendizagem determina que empresas de médio e grande porte destinem de 5% a 15% de suas vagas a jovens aprendizes, em funções que demandem formação profissional.
Nova metodologia
Neste ano, a Auditoria Fiscal do Trabalho adotou uma nova abordagem. As empresas foram notificadas previamente, em julho, para que regularizassem suas cotas. A audiência desta quarta-feira servirá para que elas comprovem o cumprimento da determinação.
O evento contará com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6) e do Fórum Estadual da Aprendizagem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
- Audiência Coletiva sobre Aprendizagem Profissional
- Data: 10 de setembro de 2025
- Horário: 9h da manhã
- Local: Universidade Católica de Pernambuco (Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife – PE), bloco G, auditório G2.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />