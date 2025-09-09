Construção civil e usinas de PE são convocadas por não cumprirem cota de Jovem Aprendiz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Audiência nesta quarta-feira (10) deve resultar na contratação de mais de 1,3 mil jovens; estado tem um déficit de quase 14 mil vagas de aprendizagem

Clique aqui e escute a matéria

Cento e trinta e seis empresas dos setores da construção civil e sucroalcooleiro de Pernambuco foram convocadas para uma audiência coletiva sobre o cumprimento da cota de aprendizagem profissional.

O encontro, que acontece nesta quarta-feira (10), às 9h, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife, visa garantir a contratação de jovens aprendizes.

A ação, organizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, mira em dois setores que, apesar de terem grande potencial de contratação, estão com índices de cumprimento da Lei da Aprendizagem abaixo do esperado. A expectativa é que a audiência resulte na contratação imediata de 1.304 novos aprendizes.

Déficit de vagas no estado

A mobilização busca reverter um cenário preocupante em Pernambuco. De acordo com dados oficiais, o estado tem um potencial para 34.490 vagas de aprendizagem, mas atualmente apenas 20.523 estão preenchidas (59,5%). Isso representa um déficit de quase 14 mil oportunidades para a juventude pernambucana.

A Lei da Aprendizagem determina que empresas de médio e grande porte destinem de 5% a 15% de suas vagas a jovens aprendizes, em funções que demandem formação profissional.

Nova metodologia

Neste ano, a Auditoria Fiscal do Trabalho adotou uma nova abordagem. As empresas foram notificadas previamente, em julho, para que regularizassem suas cotas. A audiência desta quarta-feira servirá para que elas comprovem o cumprimento da determinação.

O evento contará com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6) e do Fórum Estadual da Aprendizagem.

Serviço

Audiência Coletiva sobre Aprendizagem Profissional

Data: 10 de setembro de 2025

10 de setembro de 2025 Horário: 9h da manhã

9h da manhã Local: Universidade Católica de Pernambuco (Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife – PE), bloco G, auditório G2.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />