Previsão do tempo: chuva fraca atinge parte de Pernambuco nesta terça-feira
Apac prevê chuva fraca na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste; Sertão segue sem precipitações, mas alguns municípios registraram acumulados
Clique aqui e escute a matéria
A terça-feira (9) em Pernambuco deve ser marcada por variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas em algumas áreas do estado. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a tendência é de instabilidade concentrada na Zona da Mata e na Região Metropolitana, enquanto o Sertão segue sem expectativa de precipitações.
Tendência para hoje
De acordo com a Apac, a previsão indica chuva fraca na Mata Norte, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e Agreste. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, não há registros esperados para esta terça.
- Recife (Região Metropolitana): mínima de 22°C e máxima de 28°C, umidade variando entre 100% e 55%;
- Carpina (Mata Norte): mínima de 20°C e máxima de 30°C, com umidade entre 90% e 40%;
- Vitória de Santo Antão (Mata Sul): mínima de 19°C e máxima de 29°C, umidade oscilando de 100% a 45%;
- Caruaru (Agreste): mínima de 17°C e máxima de 29°C, com umidade de até 100% pela manhã e queda para 40% à tarde;
- Serra Talhada (Sertão de Pernambuco): mínima de 18°C e máxima de 31°C, umidade variando de 90% a 30%;
- Petrolina (Sertão do São Francisco): mínima de 18°C e máxima de 32°C, umidade entre 80% e 30%.
Chuvas acumuladas em 24h
Segundo dados da Apac, os maiores acumulados no estado foram registrados em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Manari – 23,6 mm
- Águas Belas – 20,3 mm
- Bonito – 16,7 mm
- Itaíba – 14,4 mm
- Iati – 13,1 mm
Com isso, a terça-feira segue sob influência de chuvas isoladas e fracas em áreas da Zona da Mata e do Agreste, enquanto as regiões do Sertão mantêm tempo firme e seco.
Saiba como acessar nossos canais do Whatsapp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />