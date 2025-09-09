fechar
Previsão do tempo: chuva fraca atinge parte de Pernambuco nesta terça-feira

Apac prevê chuva fraca na RMR, Mata Norte, Mata Sul e Agreste; Sertão segue sem precipitações, mas alguns municípios registraram acumulados

Por Eduardo Scofi Publicado em 09/09/2025 às 7:42
Marco Zero, no Bairro do Recife
Marco Zero, no Bairro do Recife - FILIPE JORDÃO/ACERVO JC IMAGEM

A terça-feira (9) em Pernambuco deve ser marcada por variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas em algumas áreas do estado. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a tendência é de instabilidade concentrada na Zona da Mata e na Região Metropolitana, enquanto o Sertão segue sem expectativa de precipitações.

Tendência para hoje

De acordo com a Apac, a previsão indica chuva fraca na Mata Norte, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e Agreste. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, não há registros esperados para esta terça.

  • Recife (Região Metropolitana): mínima de 22°C e máxima de 28°C, umidade variando entre 100% e 55%;
  • Carpina (Mata Norte): mínima de 20°C e máxima de 30°C, com umidade entre 90% e 40%;
  • Vitória de Santo Antão (Mata Sul): mínima de 19°C e máxima de 29°C, umidade oscilando de 100% a 45%;
  • Caruaru (Agreste): mínima de 17°C e máxima de 29°C, com umidade de até 100% pela manhã e queda para 40% à tarde;
  • Serra Talhada (Sertão de Pernambuco): mínima de 18°C e máxima de 31°C, umidade variando de 90% a 30%;
  • Petrolina (Sertão do São Francisco): mínima de 18°C e máxima de 32°C, umidade entre 80% e 30%.

Chuvas acumuladas em 24h

Segundo dados da Apac, os maiores acumulados no estado foram registrados em:

  • Manari – 23,6 mm
  • Águas Belas – 20,3 mm
  • Bonito – 16,7 mm
  • Itaíba – 14,4 mm
  • Iati – 13,1 mm

 

Com isso, a terça-feira segue sob influência de chuvas isoladas e fracas em áreas da Zona da Mata e do Agreste, enquanto as regiões do Sertão mantêm tempo firme e seco.

