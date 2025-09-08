fechar
Agenda | Notícia

Brasilidades Feira Criativa celebra o Dia Nacional do Frevo com aulão gratuito e Encontro de Carros Antigos

O Sítio Trindade será palco de mais uma edição da Brasilidades Feira Criativa, unindo arte, gastronomia, cultura e muito frevo em um só lugar

Por Laura Martiniano Publicado em 08/09/2025 às 13:22
Brasilidades Feira Criativa celebra o Dia Nacional do Frevo neste domingo (14)
Brasilidades Feira Criativa celebra o Dia Nacional do Frevo neste domingo (14) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (14), o Sítio Trindade recebe mais uma edição da Brasilidades Feira Criativa, unindo arte, cultura, gastronomia e lazer em um só espaço.

A programação vai das 14h às 20h, celebrado o Dia Nacional do Frevo com um aulão comandado pelo Grupo Cultural Frevo Kids de Olinda.

Além do aulão, o público poderá conferir o Encontro de Carros Antigos, oficinas de arte infantis, parque para crianças e uma área gastronômica diversa com novidades e produtos autorais.

Divulgação
O público da Brasilidades Feira Criativa poderá conferir o Encontro de Carros Antigos - Divulgação

Henrique Santos, produtor do evento, destaca a importância de ocupar o espaço público com atividades culturais acessíveis: “A Brasilidades nasceu com a proposta de valorizar a cultura brasileira e toda sua força vibrante, por isso nossa missão é sempre criar espaços de encontro para famílias e empreendedores criativos. Nesta edição, celebrar o frevo no Sítio Trindade é reafirmar a nossa identidade e oferecer à população uma programação gratuita que une tradição e valorização do empreendedor local”.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

  • Brasilidades Feira Criativa – Edição Dia Nacional do Frevo
  • Domingo, 14 de setembro
  • Das 14h às 20h
  • Sítio Trindade – Recife/PE
  • Entrada gratuita

Leia também

Previsão do tempo: segunda-feira começa com chance de chuva no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: segunda-feira começa com chance de chuva no Grande Recife
Segurança Pública: Socióloga faz alerta para desafios além dos números em Pernambuco
SEGURANÇA

Segurança Pública: Socióloga faz alerta para desafios além dos números em Pernambuco

Compartilhe

Tags