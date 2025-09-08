Brasilidades Feira Criativa celebra o Dia Nacional do Frevo com aulão gratuito e Encontro de Carros Antigos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sítio Trindade será palco de mais uma edição da Brasilidades Feira Criativa, unindo arte, gastronomia, cultura e muito frevo em um só lugar

Neste domingo (14), o Sítio Trindade recebe mais uma edição da Brasilidades Feira Criativa, unindo arte, cultura, gastronomia e lazer em um só espaço.

A programação vai das 14h às 20h, celebrado o Dia Nacional do Frevo com um aulão comandado pelo Grupo Cultural Frevo Kids de Olinda.

Além do aulão, o público poderá conferir o Encontro de Carros Antigos, oficinas de arte infantis, parque para crianças e uma área gastronômica diversa com novidades e produtos autorais.

O público da Brasilidades Feira Criativa poderá conferir o Encontro de Carros Antigos - Divulgação

Henrique Santos, produtor do evento, destaca a importância de ocupar o espaço público com atividades culturais acessíveis: “A Brasilidades nasceu com a proposta de valorizar a cultura brasileira e toda sua força vibrante, por isso nossa missão é sempre criar espaços de encontro para famílias e empreendedores criativos. Nesta edição, celebrar o frevo no Sítio Trindade é reafirmar a nossa identidade e oferecer à população uma programação gratuita que une tradição e valorização do empreendedor local”.

A entrada é gratuita e aberta ao público.

Serviço