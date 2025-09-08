Previsão do tempo: segunda-feira começa com chance de chuva no Grande Recife
Apac prevê pancadas isoladas nesta segunda (8) em parte da RMR e da Zona da Mata; tendência é de redução da precipitação nos próximos dias
A segunda-feira (8) em Pernambuco deve ter céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas do estado. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica maior chance de precipitação na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, enquanto o Sertão segue sem registros esperados.
Tendência para hoje
De acordo com a Apac, a segunda apresenta chuva fraca na Mata Norte e no Agreste. Na Região Metropolitana e na Mata Sul, a previsão varia de fraca a moderada. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, não há expectativa de chuva.
E o resto da semana?
Depois de um começo de semana instável, a tendência é de estiagem em quase todo o estado. Para a terça (9), apenas a Mata Sul e o Agreste ainda podem registrar pancadas fracas, enquanto as demais regiões devem permanecer sem chuva. Já a quarta (10) deve ser de tempo seco em todo o território pernambucano.
