Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco leva esporte e lazer à praia de Piedade com o projeto Arena Verão

A iniciativa, que conta com a colaboração de federações esportivas e academias, oferecerá diversas modalidades coletivas de forma gratuita

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 17:01
Arena Verão, em Jaboatão dos Guararapes
Arena Verão, em Jaboatão dos Guararapes - Miva Filho/Secom

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes, lança o projeto Arena Verão Pernambuco, que transformará a praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em um polo de esporte, lazer, cultura e serviços sociais. O evento será realizado aos sábados e domingos, entre 13 de setembro e 12 de outubro, com atividades gratuitas e abertas a todas as idades.

A iniciativa, que conta com a colaboração de federações esportivas e academias, oferecerá diversas modalidades coletivas, como futmesa e totó, além de aulas de dança, shows musicais e ações de inclusão social. A governadora Raquel Lyra destacou o objetivo do evento: "É a primeira edição da Arena Verão Pernambuco, em que o Governo do Estado une lazer, saúde, educação e serviços sociais para promover qualidade de vida e se fazer presente na vida da população de forma leve e descontraída.”

Verão Escolar e serviços sociais integrados

Paralelamente, o governo estadual participa, em parceria com a prefeitura de Jaboatão, do projeto Verão Escolar, que tem início nesta segunda-feira (8). A ação, que vai até 17 de outubro, vai beneficiar mais de 14 mil estudantes, entre 7 e 17 anos, das redes de ensino estadual e municipal. Eles terão acesso a modalidades como beach soccer, vôlei de praia, handebol de areia e beach tennis, com transporte e lanche garantidos.

“Estamos garantindo acesso gratuito a diversas modalidades, contato com hábitos saudáveis e socialização em todas as idades. O que inicialmente estava restrito aos alunos, foi ampliado para toda a população nos fins de semana, promovendo lazer, integração e inclusão social numa grande arena”, afirmou a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

A Arena Verão também contará com a participação de diversas secretarias estaduais, ampliando a oferta de serviços para a população. Entre os destaques, a Secretaria de Defesa Social (SDS) emitirá a Carteira de Identidade Nacional, enquanto a Secretaria do Meio Ambiente oferecerá vacinação antirrábica para pets. As secretarias de Cultura, Mulher, Saúde e Assistência Social também estarão envolvidas, garantindo um evento completo e integrado.

“O projeto é muito representativo quando a gente vislumbra a capacidade do esporte e do entretenimento para mais de 14 mil estudantes das redes estadual e municipal. De 8 de setembro a 17 de outubro, o Verão Escolar estará movimentado os nossos estudantes, que poderão praticar esportes como futebol e vôlei de praia. É uma iniciativa que fomenta o esporte e também a economia local”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

