Mobilidade | Notícia

Interdição na Orla de Olinda começa nesta segunda-feira (08)

Trecho da Avenida Ministro Marcos Freire ficará bloqueado para realização de obras por 20 dias; veja rotas alternativas para motoristas

Por JC Publicado em 08/09/2025 às 8:17
Trecho da Avenida Ministro Marcos Freire, nas proximidades da Praça Duque de Caxias
Trecho da Avenida Ministro Marcos Freire, nas proximidades da Praça Duque de Caxias - Reprodução/Google Maps

A partir das 9h desta segunda-feira (08), a Prefeitura de Olinda dará início à interdição temporária de um trecho da Avenida Ministro Marcos Freire, nas imediações da Praça Duque de Caxias. A medida será necessária para a execução de serviços de requalificação na Orla e deve durar cerca de 20 dias.

Rotas alternativas

Com a alteração no tráfego, os motoristas que precisarem acessar a Avenida Getúlio Vargas deverão utilizar a Rua Manoel de Barros Lima. Para retornar à Orla, a recomendação é seguir pela Rua Marcolino Botelho. Já o acesso à Rua Eduardo de Morais ficará restrito aos moradores, preservando a circulação local.

Monitoramento

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda estarão no local para orientar os condutores e monitorar o tráfego nas rotas alternativas. A Prefeitura pede atenção redobrada às sinalizações instaladas e reforça a importância da colaboração dos motoristas para garantir a segurança e reduzir transtornos durante o período de interdição.

