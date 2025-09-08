Interdição na Orla de Olinda começa nesta segunda-feira (08)
Trecho da Avenida Ministro Marcos Freire ficará bloqueado para realização de obras por 20 dias; veja rotas alternativas para motoristas
A partir das 9h desta segunda-feira (08), a Prefeitura de Olinda dará início à interdição temporária de um trecho da Avenida Ministro Marcos Freire, nas imediações da Praça Duque de Caxias. A medida será necessária para a execução de serviços de requalificação na Orla e deve durar cerca de 20 dias.
Rotas alternativas
Com a alteração no tráfego, os motoristas que precisarem acessar a Avenida Getúlio Vargas deverão utilizar a Rua Manoel de Barros Lima. Para retornar à Orla, a recomendação é seguir pela Rua Marcolino Botelho. Já o acesso à Rua Eduardo de Morais ficará restrito aos moradores, preservando a circulação local.
Monitoramento
Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda estarão no local para orientar os condutores e monitorar o tráfego nas rotas alternativas. A Prefeitura pede atenção redobrada às sinalizações instaladas e reforça a importância da colaboração dos motoristas para garantir a segurança e reduzir transtornos durante o período de interdição.
